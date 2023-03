Fornovo: ragazzo denuncia il furto del monopattino, ma è tutto falso

Gli Agenti della Polizia Locale Bassa Val Taro hanno denunciato un minore per simulazione di reato; a seguito di indagini si è scoperto che aveva inventato tutto. La vicenda ha avuto inizio nei mesi scorsi, quando il minore si è recato negli uffici della Polizia Locale per denunciare il furto del proprio monopattino elettrico.

Il minore riferiva di essere salito a bordo di un treno nella stazione di Collecchio diretto a Borgo Val di Taro, quando poco prima che il treno entrasse nella stazione di Fornovo di Taro, il monopattino gli veniva sottratto con forza da uno sconosciuto che lo obbligava anche a scendere dal treno nella stazione di Fornovo di Taro.

Dopo i primi accertamenti, la Polizia Locale verificava che sul quel treno regionale è presente un impianto di videosorveglianza. Grazie alla stretta collaborazione con gli Agenti della Polizia Ferroviaria di Parma, venivano acquisiti i filmati relativi a quel treno e all’orario.

Dalla visione dei filmati registrati durante il percorso Parma – Borgo Val di Taro, il minore veniva notato salire a bordo sul treno nella stazione ferroviaria di Collecchio e scendere direttamente a Borgo Val di Taro; durante il viaggio il ragazzo non interloquiva con alcuno, non veniva avvicinato da nessuno e veniva notato avere con sè sempre il monopattino elettrico.

Alla luce delle evidenze emerse, a carico del minore è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i Minorenni della Repubblica di Bologna per il reato di simulazione di reato.

Al momento il ragazzino non ha dato motivazioni in merito al suo comportamento.