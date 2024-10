Fuga per la città su un’auto rubata e aggressione ai carabinieri: arrestato un 16enne e denunciato un 21enne

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, hanno arrestato nella flagranza di reato un 16enne nato a Parma, ritenuto presunto responsabile del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione. Denunciato un 21enne in stato di libertà per il reato di ricettazione. Per entrambi al momento vale il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile, alcuni giorni fa, intorno alla mezzanotte hanno intercettato sulla tangenziale all’altezza di via Paradigna una autovettura con due ragazzi a bordo che alla vista della “gazzella” senza un apparente motivo ha tentato la fuga.

Ne è nato un rocambolesco inseguimento per le vie della città, con manovre a dir poco spregiudicate da parte dei fuggitivi, con un evidente totale disprezzo per l’incolumità altrui.

Dopo varie peripezie compiute per le vie della città, raggiunta la via Paradigna, l’auto in fuga imboccava uno stradello annesso ad un parco pubblico dove l’auto a contatto con il terreno reso viscido dalla pioggia, sbandava andando ad urtare un lampione che ne fermava la folle corsa.

Dopo il violento urto, gli occupanti si davano alla fuga a piedi in direzioni opposte. I militari, dopo un intenso inseguimento a piedi riuscivano a raggiungere i due.

A questo punto il minorenne, tutt’altro che domo, cercava di aggredire con gomitate e spintoni il militare che lo aveva raggiunto, nel chiaro tentativo di non “farsi prendere”. A fatica il militare è riuscito a bloccarlo ed a porlo in condizioni di sicurezza.

Caricati sull’auto di servizio i due venivano accompagnati in caserma dove da un accertamento alla banca dati risultava che l’autovettura sulla quale sono stati intercettati era stata rubata a Parma pochi giorni prima.

A seguito di quanto riscontrato dai Carabinieri, il 16enne, da considerarsi allo stato innocente fino a sentenza definitiva è stato dichiarato in stato di arresto e su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna condotto presso il Centro di Prima Accoglienza di Bologna a disposizione della competente A.G.

Convalidato l’arresto il GIP del Tribunale per i minorenni, ha emesso un’ordinanza con la quale il 16enne è stato affidato ad una comunità che sarà individuata dal Centro di Giustizia Minorile.

Nell’ambito della medesima attività, per il 21enne, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura di Parma per il reato di ricettazione in concorso.

Comando provinciale Carabinieri di Parma