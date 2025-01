Giornata della Memoria a Montechiarugolo: gli appuntamenti celebrativi

Con la Legge 211/2000 la Repubblica Italiana riconosce il 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, «Giorno della Memoria», al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

Anche il Comune di Montechiarugolo organizza, in occasione della Giornata della Memoria, momenti comuni di riflessione, con il coinvolgimento delle scuole, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, in modo da conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico e oscuro periodo della storia italiana ed europea, affinché simili eventi non possano mai più accadere.

Sabato 25 gennaio alle 21 alla sala Amoretti di Basilicanova (via Falcone 2) andrà in scena lo spettacolo teatrale di Ermo Colle dal titolo “Non sentite l’odore del fumo?” tratto da “Poema Umano” di Danilo Dolci. Le nitide parole del poeta Danilo Dolci attraversano Auschwitz e Hiroshima nel suo “Poema Umano”, testimonianza viva e attiva di un “umanesimo resistente contrapposto ai trabocchetti dei potenti e del dominio”. Lettura scenica di Adriano Engelbrecht e Francesca Grisenti, musica originale di Patrizia Mattioli. Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Nella mattinata di lunedì 27 gennaio, al termine di un esito di laboratorio degli alunni delle classi terze intitolato “Voci dal passato”, al parco Piccole Vittime dell’Olocausto di Basilicagoiano, in collaborazione con l’IC Barilli e le Associazioni ex Combattenti, alla presenza degli amministratori comunali, verrà effettuata la deposizione di sei rose bianche e si terrà una breve cerimonia commemorativa delle piccole vittime (dai 2 ai 14 anni) che non fecero mai ritorno dal campo di sterminio di Auschwitz: Roberto, Liliana e Luciano Fano, Cesare Davide e Donato “Tato” Della Pergola, Roberto Bachi.

Sabato 1 febbraio 2025 alle 10.30 al Municipio di Montechiarugolo, posa della pietra d’inciampo in memoria di Aniceto Padovani, in collaborazione con Isrec – Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Parma.

“La Giornata della Memoria ci ricorda una delle pagine più buie della storia, anche del nostro paese, pagine che non vogliamo mai più rivivere – ha dichiarato Daniele Friggeri, sindaco di Montechiarugolo -. Il Comune di Montechiarugolo è da sempre impegnato per promuovere, soprattutto con le nuove generazioni, la conoscenza della storia e la tutela di quei valori civili e democratici che sono fondanti per la nostra comunità, come il rispetto, l’uguaglianza, la condanna di ogni forma di violenza. Queste iniziative non solo conservano la nostra memoria ma, soprattutto, coinvolgono le scuole e i più giovani, con la speranza che si possa costruire anche insieme a loro un domani senza odio razziale né estremismi. Grazie all’IC Barilli che, come sempre, si dimostra attento e sensibile a queste tematiche e alle associazioni degli ex Combattenti del nostro territorio, preziosi custodi della nostra memoria storica”.

“Come ogni anno sentiamo la necessità e il dovere morale di soffermarci sul valore della memoria della Shoah e delle atrocità commesse durante il Nazifascismo, porre l’accento sul valore della dignità umana che venne calpestata, sui diritti che furono negati e cancellati. Ancora una volta vogliamo farlo in diversi modi e momenti, attraverso la potenza del teatro, della poesia dell’educatore, sociologo e attivista Danilo Dolci, attraverso il coinvolgimento dei nostri giovani, mettendoci a fianco dell’Istituto e attraverso la continuazione del percorso di posa delle pietre d’inciampo iniziato lo scorso anno in collaborazione con Isrec, per ricordare coloro che furono deportati dopo l’8 settembre ‘43. La pietra sarà in memoria di Padovani Aniceto e abbiamo deciso di posizionarla ancora una volta davanti alla casa comune di tutti, di modo che tutti coloro che entreranno in municipio rivolgano un pensiero ai nostri concittadini che sperimentarono la disumanità dei campi. Un grazie di cuore dunque ad Ermo Colle, ad Isrec, al nostro Istituto comprensivo e alle associazioni che sono al nostro fianco in questo percorso – ha spiegato Laura Scalvenzi, assessore alle Solennità Civili del Comune di Montechiarugolo”.