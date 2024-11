Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 2024: le iniziative a Parma

Lunedì 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e Parma si appresta a celebrarla con un ricco programma di eventi ed iniziative, promosso dal Comune di Parma.

La giornata di venerdì 22 novembre prevede tre appuntamenti.

Alle ore 17, nella sede Cisl Parma e Piacenza in Via Lanfranco n. 21/A, si terrà “La guerra sul corpo delle donne”, un incontro promosso da Anolf Parma per ascoltare le testimonianze di donne che stanno vivendo o hanno vissuto in prima persona la guerra.

Alle ore 18:30, alla Libreria Piccoli Labirinti in viale Gramsci n. 5, è in programma la performance “Storie di genere e di violenza. Voci femminili in prosa e poesia”. L’attrice Paola Ferrari leggerà i brani di autrici che hanno approfondito il tema della violenza sulle donne; parteciperanno anche Francesca Ciani e Laura Dello Sbarba. L’evento è organizzato da ADA Associazione Donne Ambiente.

Alle ore 21, al Teatro Europa in via Oradour n. 14, si terrà il reading musicale “Amor mio. L’ossimoro più pericoloso”, promosso da Zona Franca.

Sabato 23 novembre, a partire dalle 8, all’angolo tra Piazzale della Pace e via Garibaldi verrà allestito un banchetto per la vendita di clementine, a cura di Confagricoltura Donna: il ricavato verrà devoluto alla Casa delle Donne Parma.

Lunedì 25 novembre il Comune di Parma – Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Archivi, Pari Opportunità e Benessere Animale organizza un corteo pubblico contro la violenza di genere e a sostegno delle vittime di violenza di genere, in collaborazione con le Scuole Secondarie di Secondo grado di Parma, i centri di formazione, il Centro Antiviolenza di Parma e l’Associazione Maschi che si immischiano Parma. La partenza del corteo è alle ore 10:30 dal Parco Ducale, ingresso di Via Pasini, per arrivare in Piazza Ghiaia dove verrà allestito un palco che ospiterà vari interventi.

Sempre lunedì 25 novembre, alle ore 15, in Piazzale Picelli, si terrà “D’Amore non si muore. Uniti contro la violenza sulle donne”: narrazioni, messaggi e contributi del centri Giovani per affrontare e combattere la violenza di genere. L’iniziativa è promossa da AUSL e Azienda Ospedaliera, i CUG aziendali e del Comune di Parma, Centro Antiviolenza, Stati generali delle Donne.

Mercoledì 27 novembre, alle ore 16:30 in Sala Borri, al Palazzo della Provincia in viale Martiri della Libertà n. 15, si terrà la tavola rotonda sul tema “La violenza economica è violenza di genere. Profili sociologici, lavorativi, giuridici e strumenti di contrasto”. L’incontro è promosso da CPO Ordine degli avvocati e Federmanager Minerva.

Nella giornata di giovedì 28 novembre sono in programma tre appuntamenti.

Alle ore 17, in Sala Giovanna da Piacenza, al Laboratorio Aperto del San Paolo in vicolo delle Asse n. 5, si svolgerà una conferenza con il Prof. Gino Reggiani, Vicepresidente dell’Associazione Festa Internazionale della storia di Parma, promotrice dell’incontro, sul tema “La causa delle donne nell’opera di Marie de Gournay “Dell’uguaglianza degli uomini e delle donne” del 1662.

Alle ore 19, al Novotel in via Trento n. 9, si terrà l’iniziativa, promossa da Zonta Club Parma, “Inspiring Women Award: supportiamo i talenti contro la violenza di genere”, dialogo con giovani donne che hanno raggiunto traguardi di eccellenza nella loro vita personale e professionale.

Alle ore 21, all’Auditorium Toscanini in Via Cuneo n. 3, si terrà lo spettacolo teatrale “MIA maschi violenti, donne violate”, promosso dal Centro Antiviolenza Parma.

L’Associazione Maschi che si immischiano distribuiranno, dal 25 novembre all’8 dicembre, nelle pizzerie di Parma e provincia delle scatole da asporto con un messaggio contro la violenza sulla donne.