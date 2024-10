Giornata mondiale della Salute mentale: le iniziative in città per il 10 ottobre

Prevenzione, sensibilizzazione e lotta alla stigma, sono gli obiettivi delle iniziative che l’Azienda Usl di Parma organizza il 10 ottobre, in occasione della Giornata mondiale della Salute mentale, insieme a numerosi partner locali.

Per l’intera giornata, sono in programma eventi dedicati agli studenti delle scuole superiori e tanti altri aperti alla cittadinanza. Gli appuntamenti saranno presentati il 10 ottobre alle ore 10 al circolo Lostello in Cittadella.

IN CITTADELLA INIZIATIVE PER STUDENTI

Sempre in Cittadella, durante la mattinata, si svolgono le iniziative sportive e culturali dedicate agli studenti delle scuole superiori realizzate da Azienda Usl in collaborazione con il CAI Club Alpino Italiano sezione di Parma, UISP, Parma Calcio 1913 ed associazione Va’ Pensiero. Sono previsti: proiezioni video, una camminata collettiva, dimostrazioni con joelettes, un torneo di calcio, attività di yoga e il video – spettacolo a cura di “Fuori di teatro” di Fidenza. Sono allestiti punti informativi a cura dell’Unità di strada dell’Azienda Usl, Associazioni Utenti Familiari (Va’ Pensiero, Lettera 27, Progetto Itaca, Il Cerchio Azzurro, ecc), Sostegno Ovale-Rugby Colorno, Fondazione Tommasini, cooperative sociali ed altri enti del Terzo settore che collaborano con i servizi a tutela della salute mentale. Nel corso della mattinata, le interviste ai partecipanti sono affidate allo staff radio “Non ci sto più dentro” della cooperativa Sirio in collaborazione con Fondazione Tommasini, il reportage fotografico è a cura del circolo culturale “Il Grandangolo”, mentre le riprese audio-visive sono della cooperativa Cabiria. In caso di maltempo gli eventi all’aperto in Cittadella saranno sospesi.

Alle ore 12, al circolo Lostello è previsto il collegamento online con l’iniziativa nazionale “Dipartimenti di Salute mentale e cittadini uniti per la salute mentale” promossa da Collegio nazionale Dipartimenti di Salute mentale.

IN OLTRETORRENTE LE INIZIATIVE PER LA CITTADINANZA

Dalle 14 per tutto il pomeriggio, è l’Oltretorrente ad ospitare le iniziative aperte alla cittadinanza con gli eventi “Off” a cura di cooperative sociali e organizzazioni di volon­tariato nelle sedi dislocate nel quartiere: Artetipi, cooperativa Girasoli, Villa Esther, Oltre Lab, Famija Pramzana, Biblioteca civica Mario Colombi Guidotti. Ci saranno punti informativi con materiale divulgativo sui temi della salute mentale, proiezioni video, esposizione di opere artistiche e laboratori in diretta e punti ristoro con l“aperitivo in verde” (il colore della Giornata mondiale).

Il programma dettagliato è disponibile nel sito www.ausl.pr.it

Le iniziative della Giornata mondiale per la Salute mentale sono organizzate dal collettivo del Recovery College, costituito da operatori del dipartimento Assistenziale integrato salute mentale-dipendenze patologiche dell’Ausl di Parma e delle cooperative sociali, da persone formate come orientatori sociali e volontari.

Gli eventi rientrano nella rassegna La salute della salute mentale 2024.