Giuseppina Rossi è la nuova sub commissaria sanitaria dell’Ausl di Parma

Da lunedì 16 settembre Giuseppina Rossi è il nuovo sub commissario sanitario dell’Azienda Usl di Parma. Nominata dal commissario straordinario e direttore dell’Azienda Oasperlrio-Universitaria di Parma, Massimo Fabi, Rossi raccoglie il testimone da Pietro Pellegrini, che tornerà a guidare a tempo pieno il dipartimento assistenziale integrato Salute mentale-Dipendenze patologiche.

Albaretese, Rossi consegue la laurea in medicina e chirurgia all’Università di Parma, dove si specializza in Igiene e medicina preventiva, oltre a conseguire all’Università di Milano il diploma di specializzazione in Scienza dell’alimentazione e della dietetica e all’Università di Bologna un master di primo livello in Programmazione, gestione e valutazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

Inizia l’attività in Ausl nel 1999, come responsabile dell’area Assistenza ospedaliera “privata ed estera” e coordinatrice dei controlli. Dal 2006 è responsabile del programma di Cure primarie, mentre dal 2009 è direttore del servizio Sviluppo e integrazione dei servizi sanitari.

Nel corso del 2013 assume l’incarico di direttore del dipartimento Valutazione e controllo che mantiene fino ad agosto di quest’anno, quando è chiamata a guidare il nuovo dipartimento interaziendale per la Gestione dell’integrazione ospedale-territorio e delle funzioni di committenza. Dal 2022 Rossi è inoltre direttore (facente funzione) del distretto Valli Taro e Ceno.

“Desidero innanzitutto ringraziare Giuseppina Rossi – ha commentato il commissario straordinario dell’Ausl e direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Massimo Fabi – per aver accettato questo incarico, con la certezza che la sua esperienza e la sua riconosciuta professionalità saranno fondamentali nell’impegnativo programma che ci attende, tra cui assume particolare rilievo la continuazione del percorso di unificazione delle due Aziende sanitarie. A nome di tutta l’Azienda, voglio formulare a lei i più sinceri auguri di buon lavoro.” “Desidero inoltre ringraziare – ha proseguito Fabi – Pietro Pellegrini, per il lavoro svolto alla guida della Direzione sanitaria aziendale dallo scorso 2022”.