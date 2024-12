Gli anolini solidali sono pronti: da oggi in vendita nei Conad, il 7 e 8 dicembre in diversi luoghi della provincia

L’attesa è finita: da oggi gli anolini solidali di Parma Facciamo Squadra sono disponibili in tutti i Conad di Parma e provincia fino a esaurimento.

Il 7 e l’8 dicembre saranno in piazza Garibaldi sotto i portici del Grano, 10 – 13 e 15.30 – 19. A Fidenza saranno in vendita alla Caritas in via Micheli 19 (alle spalle del Duomo), 9.30 – 12.30 e 15.30 -18.30, mentre a Borgotaro li troverete in piazza Manara solo al pomeriggio, dalle 15 alle 19.

Il 14 dicembre saranno in vendita anche a Fidenza Village. Ogni confezione è accompagnata da un portachiavi a forma di anolino, realizzato dai ragazzi della Cooperativa Il Porto di Coenzo su un’idea di Io Parlo Parmigiano.

Prodotti a uno a uno con il cuore da oltre 2500 volontari in una staffetta lunga tredici giorni che ha coinvolto undici luoghi diversi e nove comuni: Parma, Fidenza, Noceto, Sorbolo, Colorno, Collecchio, Lesignano, Traversetolo e Borgotaro.

3500 pacchi di galleggianti, realizzati con le materie prime donate da Conad e Consorzio Parmigiano Reggiano, pronti per essere acquistati per una buona causa: contrastare la povertà sul nostro territorio e sostenere le 4.000 famiglie in difficoltà economica che si affidano agli Empori solidali Parma, Valtaro e Valparma, oltre che alle Caritas di Parma e Fidenza.

Gli anolini solidali, congelati e confezionati in pacchi da un chilo, saranno disponibili di carne, al formaggio e vegetariani, al costo di 34 euro. Nella versione senza glutine le confezioni sono da 500 grammi e costano 17 euro.

Per ogni euro donato, Fondazione Cariparma, Barilla e Gruppo Chiesi aggiungeranno un euro ciascuno. Munus Fondazione di Comunità di Parma sarà garante della corretta gestione dei fondi.

La Campagna è coordinata da CSV Emilia e Consorzio Solidarietà Sociale. Chi vorrà sostenerla, oltre ad acquistare gli anolini, potrà fare una donazione su www.parmafacciamosquadra.it o con un bonifico bancario.