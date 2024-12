Gli auguri di Natale in Vetrina Crociata e i Nostri Borghi

Il periodo più luminoso dell’anno non è l’estate: è il Natale, che porta con sé bellezza e una speciale atmosfera. Anche le vetrine si fanno più attraenti e splendenti, in alcuni casi anche artistiche grazie al concorso a premi Natale in Vetrina Crociata – ideato dall’associazione I Nostri Borghi – che premia l’allestimento delle vetrine natalizie ispirate alla maglia bianco crociata del Parma Calcio e ai colori della città. Lo si può quasi considerare una tradizione, arrivato com’è alla ventunesima edizione in cui porta fantasia e gioco di squadra (in vari sensi) negli occhi dei negozi affacciati sulle strade.

Per gli organizzatori del concorso, il Natale scatta con l’addobbo delle vetrine, ogni anno diverse in un evento che si rigenera grazie alle energie dei bambini, un evento in cui sono tutti vincenti.

Il Parma Calcio 1913 non è solo business o risultati in campo ma una realtà attenta ai valori di socialità e di comunità, attuati attraverso varie iniziative fra cui Natale in Vetrina Crociata, manifestazione premiata a livello nazionale qualche anno fa.

Anche Ascom, altro importante partner della manifestazione, oggi guarda oltre i valori economici e di servizi prestando attenzione ai valori sociali: il commercio è fra questi, i punti vendita devono essere mantenuti vivi e vivaci perché la vita del negozio mantiene in salute la città, con la quale ha un legame fortissimo.

Essenziali la collaborazione con la Gazzetta di Parma, che pubblica i coupon per votare l’abbinata scuola-vetrina preferita e gli articoli per guidare nella scelta del progetto, il patrocinio del Comune di Parma, la partecipazione del partner storico Avis Comunale e delle altre associazioni.

Fabrizio Pallini, presidente de I Nostri Borghi, sottolinea come tante parti significative della città sostengano l’iniziativa dando lustro alla manifestazione. Al di là della creatività l’obbiettivo è insegnare ai ragazzi valori come il rispetto, la correttezza, l’imparare ad apprezzare anche gli aspetti positivi delle sconfitte.

Buon Natale a tutti dunque dall’associazione I Nostri Borghi, con l’augurio di trascorrere giorni di festa sereni e luminosi come la nostra città.