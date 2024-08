Happy Bus, Campanini (Pd): “Ritocco necessario, contributo cittadini copre 380mila euro su 2.1 milioni”

Abbiamo sempre ritenuto molto importante che si confermasse l’happy bus, pur consapevoli che ha un costo significativo per le casse del Comune e del fatto che dopo oltre 20 anni di tariffe invariate sarebbe stato necessario un ritocco per alcune fasce per non essere messo a rischio, tenuto conto che il contributo richiesto ai cittadini, come già comunicato da TEP, copre solo il 18% del costo reale (380.000 euro su 2.1 milioni).

E’ un servizio di qualità prezioso a disposizione delle famiglie e rappresenta un incentivo rispetto al fare a meno dell’auto per andare a scuola. I ritmi di oggi sono complicati per chi ha figli in età scolare ma pensiamo anche che occorra uno sforzo di tutti per usare modalità alternative, migliorando traffico e qualità dell’aria ed educando i nostri ragazzi a una mobilità sostenibile.

Tornando alle tariffe, una volta stabilizzata la nuova situazione, crediamo si possa lavorare assieme a TEP per studiare la possibilità di un’ulteriore riduzione per il terzo e quarto figlio per le famiglie con ISEE meno alta.

Sandro Campanini – Capogruppo Partito Democratico in Consiglio comunale