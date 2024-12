I Nostri Borghi tra alberi di Natale, Presepi e Santa Lucia: tante le attività in città

Tanta gente ieri nei borghi per l’accensione degli alberi di Natale e il Presepio, il primo in via Verdi, il secondo in borgo della Trinità, il terzo in borgo del Naviglio.

Tanta la gioia dei bambini che hanno partecipato all’allestimento dell’abete nella strada dedicata al grande musicista, cori, canti e balli dei piccoli scolari accompagnati dalle maestre hanno allietato un angolo della città che ha tanto bisogno di vita.

All’inaugurazione erano presenti il presidente de I Nostri Borghi, Fabrizio Pallini, accompagnato dall’organizzatrice Giuseppina Bernardi, Elena Di Dato segretaria dell’APS e il delegato alla sicurezza Daniele Stefanì.

Molto il freddo, ma grande il calore portato nel pomeriggio in borgo della Trinità per la festa di Santa Lucia dal coro dei bambini della scuola media Pelacani di Noceto diretto dalla professoressa Rita Corrado Pagliara. Canti tradizionali del Natale e un finale a sorpresa con il Forza Parma, tradizionale inno del Parma Calcio, hanno risuonato all’interno dei borghi storici della città.

Presente anche Pietro Vignali, neo eletto Consigliere Regionale, come abitante del quartiere e vecchio socio de I Nostri Borghi, che ha ringraziato tutti i presenti per la loro partecipazione ed elogiato l’associazione per le tante iniziative che ravvivano la città in tutte le stagioni.

I ringraziamenti e gli auguri del presidente Fabrizio Pallini, che ha ricordato quanto sia importante per Parma la festa di Santa Lucia per i bambini parmigiani e parmensi che hanno concluso la simpatica iniziativa con l’accensione dell’albero di Natale. Finale con il rinfresco e con lo speciale vin brulé di Guglielmo Frazzi grazie a una antica ricetta trentina. L’appuntamento è per il prossimo anno.