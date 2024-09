“Il Borgo dei Borghi”: Montechiarugolo selezionato per rappresentare l’Emilia Romagna

Montechiarugolo sarà tra le protagoniste dell’edizione 2024/2035 del “Borgo dei Borghi”, il programma di Raitre che racconta e promuove la bellezza dei nostri territori.

Dal 20 ottobre 2024 al 20 aprile 2025, i borghi più belli d’Italia – uno per ogni Regione – si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di “Borgo più bello del 2024/25”.

Montechiarugolo è stata selezionata per rappresentare l’Emilia Romagna.

Lo scopo del programma è valorizzare i borghi italiani per farli conoscere al grande pubblico e valorizzare un patrimonio di storia, tradizione e cultura spesso poco conosciuto.

Ogni settimana, per 20 settimane, all’interno del contenitore domenicale “Alle falde del Kilimangiaro” verrà trasmesso il video di uno dei Borghi in gara.

A Montechiarugolo le riprese inizieranno in questi giorni, giovedì 5 e venerdì 6 settembre.

La troupe Rai raccoglierà immagini e suggestioni per raccontare il Borgo, la sua storia, le sue bellezze artistiche, architettoniche e paesaggistiche, ma soprattutto le sue tradizioni e le persone che lo abitano.

Dalla primavera – le date saranno comunicate non appena disponibili – sarà possibile votare il borgo preferito iscrivendosi gratuitamente già da ora su Raiplay, sul sito Rai de “Il Borgo dei Borghi”.

La sera di Pasqua, il 20 aprile 2025, una serata dedicata al “Il Borgo dei Borghi”, proclamerà il vincitore come Borgo più bello 2024/25.

“Sicuramente c’è ancora tanto da fare per il nostro Borgo, per valorizzarlo come merita e l’amministrazione è già al lavoro per questo, dal punto di vista della riqualificazione e non solo – afferma il Sindaco di Montechiarugolo Daniele Friggeri -. Essere entrati nell’associazione dei Borghi più belli d’Italia è stato il primo passo di un percorso che ci ha dato nuove opportunità di promozione del territorio e che sicuramente proseguirà arricchendosi. La trasmissione di Raitre sarà un’ottima occasione per dargli maggiore visibilità anche a livello nazionale, per farlo conoscere più da vicino con le sue ricchezze e le sue caratteristiche. E speriamo che in tanti scelgano di votare Montechiarugolo che per noi, ovviamente e senza nulla togliere agli altri concorrenti, è il Borgo più bello”.

“È stato un grande piacere per il borgo di Montechiarugolo ricevere la proposta della Rai per partecipare alla trasmissione il Borgo dei Borghi, unico borgo dell’Emilia Romagna selezionato per l’edizione 2024/25 – aggiunge l’Assessore alla Promozione turistica Giuseppe Meraviglia -. Abbiamo aderito con grande entusiasmo perché il nostro borgo, la sua gente, il paesaggio che ci circonda con le sue eccellenze agro-alimentari, le terme e il castello meritano di essere valorizzati”.