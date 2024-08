“Il Borgo dei desideri”, sabato 10 agosto a Montechiarugolo

Sabato 10 agosto è la notte dei desideri e il Comune di Montechiarugolo ha aderito all’iniziativa organizzata da I Borghi più Belli d’Italia.

Per realizzare un desiderio i visitatori del borgo di Montechiarugolo potranno compilare l’apposita cartolina e depositarla presso il Ristorante Al Castello in Via Roma 2 (dalle ore 18:30 fino all’orario di chiusura).

Il “regolamento” dell’evento/contest prevede che gli interessati lascino il loro desiderio, scritto sull’apposito cartoncino, nel luogo indicato, che per il Borgo di Montechiarugolo è appunto il Ristorante Al Castello.

Il tema del desiderio deve essere “Esprimi il tuo desiderio per tutelare l’ambiente e preservare il pianeta dai cambiamenti climatici”.

I partecipanti dovranno compilare il cartoncino e inserirlo nell’apposita cassetta indicando il proprio desiderio le la propria email/telefono .

A conclusione dell’evento il ristorante consegnerà i desideri raccolti al Comune che, tramite un’apposita Commissione, sceglierà il desiderio più originale e lo trasmetterà all’Associazione I Borghi Più Belli d’Italia.

L’Associazione a sua volta, tramite un’apposita Commissione interna, valuterà tutti i desideri ricevuti e decreterà tre vincitori. Ogni vincitore riceverà in omaggio una smartbox per un fine settimana, per due persone, in uno dei Borghi più Belli d’Italia.