Il Comune di Parma ha aderito alla campagna “R1PUD1A”, promossa da Emergency. Il Sindaco Michele Guerra e l’Assessora alla Pace Daria Jacopozzi lo hanno testimoniato sotto lo striscione presente sull’ex palazzo della Provincia, in strada Garibaldi che riporta la scritta: “Questa Città R1PUD1A la guerra”.

La campagna “R1PUD1A” riafferma l’importanza dell’articolo 11 della Costituzione italiana: “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

I volontari di Emergency lo hanno rimarcato: «Emergency ripudia la guerra, come tantissimi in Italia. La nostra storia ci dice di non tacere, di impegnarci per abolire la guerra, di non perdere mai di vista le vittime». La campagna intende dare voce ad un messaggio universalmente perseguito: la ricerca della pace. Dire «no alla guerra» è ovunque un’aspirazione, un modo per rispettare la storia dell’Italia, un messaggio che è “lettera viva” della Costituzione.