Il cucciolo Goodyear cerca casa

E poi arriva lui, GOODYEAR, cucciolone sui 5 mesi, probabile taglia grande da adulto. Entrato non si sa come nella proprietà di una famiglia che, non potendolo tenere, visto che ha già altri cani, ci ha contattato chiedendoci aiuto per trovargli una sistemazione. Ed è quello che stiamo facendo.

Nel frattempo Goodyear è “ospite” della famiglia, ma davvero dobbiamo trovargli subito una casa perché il piccolo non potrà restare ancora per molto là. Goodyear è sano, tranquillo e compatibile con i suoi simili. Aiutateci a trovare una bella famiglia per questo bel bimbo!!!

Goodyear è a Roma e si affida, chippato e vaccinato al centro nord solo a persone affidabili, solo con controlli pre e postaffido, regolare adozione e disponibilità a restare in contatto con noi nel tempo.