Il duo norvegese “Kings of Convenience” torna in Italia, per un’unica data, a Parma al Paganini

Direttamente dai fiordi di Bergen, le chitarre acustiche del duo norvegese Kings of Convenience fa capolino in Italia. Un’unica data per presentare un set fatto di B-Sides e canzoni poco suonate fin qui nei loro live.

L’appuntamento è fissato, grazie a Caos Organizzazione Spettacoli e Ponderosa Music & Art., per venerdì 11 aprile all’Auditorium Paganini di Parma, una venue speciale, l’ex zuccherificio Eridania disegnato per la musica da Renzo Piano.

Un’occasione unica per ascoltare delle gemme nascoste e celate negli album che li hanno resi una delle realtà più interessanti del neo movimento ascustico.

I Kings of Convenience sono un duo indie pop formatosi a Bergen, in Norvegia, quando Erlend Øye e Eirik Glambek Bøe, entrambi classe 1975, si incontrano durante le scuole superiori. Iniziano la loro scalata al successo nel 1999 esibendosi a vari festival europei estivi.

Nel 1999 firmano un contratto con l’etichetta americana Kinderscore con cui pubblicano l’album di debutto, Kings of Convenience (1999), che però viene rilasciato solo negli Stati Uniti. Il loro debutto mondiale avviene nel 2001 con Quiet is the New Loud. Nel 2015 si imbarcano in un tour internazionale per celebrare Quiet is the New Loud, durante il quale la band ripropone tutte le canzoni del loro album d’esordio portandoli anche in Italia nell’estate del 2016 per quattro date incredibili.

Biglietti disponibili da venerdì 13 dicembre alle 10 su Ticketone, Ponderosa.it e alla sede Arci di via Testi, 4.

Info: tel 0521-706214; spettacoli@arciparma.it