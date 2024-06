Il Festival della Lentezza sotto “il cielo dipinto di stelle” di San Francesco del Prato

Nel lento riscoprire la sua antica bellezza e verso un futuro di rinascita, nella duplice natura di luogo di culto e di cultura. La parabola storico artistica di San Francesco del Prato incontra il Festival della il piazzale della Chiesa di San Francesco del Prato e i suoi spazi diventano un palcoscenico diffuso, luoghi di contaminazione reciproca, di cultura e di comunità dove vivere momenti per riflettere insieme.

Futuro è la parola chiave dell’edizione del decennale del Festival come lo è per la Chiesa di San Francesco: “La nostalgia del futuro” è il tema scelto quest’anno unendo in un percorso ideale incontri, presentazioni di libri, laboratori, spettacoli, concerti, mostre e attività creative ed esperienziali per grandi e piccoli che si intrecciano in un luogo simbolo di rinascita grazie ad una grande opera di restauro collettiva.

Tra gli ospiti del Festival Umberto Galimberti, Paolo Fresu, Luca Bizzarri, Daria Bignardi, Vera Gheno, Francesca Mannocchi e tanti altri (sul sito www.lentezza.org tutto il programma completo con oltre 60 eventi). Domenica 9 giugno San Francesco del Prato offrirà un pomeriggio di “Spiritualità nella lentezza”: dalle 15:30 alle 19:30 la grande chiesa sarà animata da un clima di preghiera, in collaborazione tra i Frati e dai Volontari di San Francesco, con le Sorelle di Maria Stella del Mattino e con i giovani della Pastorale Universitaria di Parma.