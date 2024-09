Il Parma parte bene ma poi subisce la rimonta dell’Udinese

IL TABELLINO

PARMA-UDINESE 2-3

PARMA: Chichizola; Coulbaly, Balogh (88′ Hainaut), Circati, Del Prato; Bernabé, Sohm (70′ Hernani); Man (70′ Almqvist), Cancellieri (55′ Keita), Mihaila (88′ D. Camara); Bonny. Allenatore: Pecchia.

UDINESE: Okoye; T. Kristensen, Bijol, Giannetti (45′ Kabasele); Ehizibue, Karlstrom, Payero (45′ Ekkelenkamp), Lovric (65′ Zarraga), H. Kamara; Thauvin (85′ Brenner); Lucca (65′ Davis). Allenatore: Runjaic.

ARBITRO: R. ABISSO.

GOL: 2′ Del Prato, 43′ Bonny, 49′ Lucca, 68′, 77′ Thauvin.

AMMONITI: 38′ Giannetti, 62′ Keita, 84′ Ehizibue, 86′ Davis.

ESPULSI: 74′ Keita per doppia ammonizione.



LA PARTITA – Il copione si ripete per l’ennesima volta. Parma spettacolare in avvio e concreto nella finalizzazione; ripresa in affanno con la rimonta dell’Udinese, che ribalta il risultato e vince per 3 a 2. Partenza sprint, dunque, come sempre, in questo inizio di campionato e al 3′ i crociati vanno subito in vantaggio. Cross basso dalla destra di Mihaila e tocco al volo di Delprato, che non lascia scampo al portiere friulano. La partita viene controllata bene poi dal Parma, anche se in più occasioni l’Udinese si fa pericolosa, in particolare con una girata al volo in semirovesciata (18′) e un tiro da fuori area (42′) di Thauvin, capitano dei friulani. Il possesso di palla è sostanzialmente in equilibrio, ma l’Udinese tira di più in porta nel tentativo di recuperare. Senza esito, tuttavia.

Ma al 43′ assist di Man che serve in area Bonny, il quale si smarca abilmente e fulmina Okoye con un tiro che impatta sul palo ed entra in rete. Reazione immediata dell’Udinese, che colpisce un palo con un tiro di Lucca servito da Thauvin. Ed è proprio Lucca, all’inizio del secondo tempo, al 49′, che di testa accorcia le distanze con una rete di testa che finalizza un traversone dalla destra. Il Parma appare disorientato, subisce i friulani, in particolare la classe di Thauvin dalla destra. Ed il capitano friulano firma una doppietta che segna il sorpasso friulano (al 68′ e al 77′: gol, questo, convalidato dopo una lunga revisione al var). Nel mezzo, l’espulsione per doppia ammonizione di Keita, che precede il secondo gol di Thauvin e incide psicologicamente sui gialloblù. Ormai in svantaggio e in inferiorità numerica, il Parma prova generosamente a pareggiare l’incontro ma ormai mancano forza e lucidità.

IL CENTENARIO DEL TARDINI – La partita si è giocata in un giorno speciale: i cento anni dello stadio Tardini. In tribuna la famiglia Tardini. Annunciata alla vigilia, la consegna, nell’occasione, una targa e due magliette del Parma Calcio: una recante la scritta ‘TARDINI 100’ e la seconda ‘ENNIO 100’. Quest’ultima simbolicamente donata al membro più giovane della famiglia Tardini, che porta il nome di Ennio e ha solo un anno e mezzo di età.

IL MIGLIORE GIALLOBLÙ IN CAMPO – Ancora una volta, Bonny spicca per classe e giocate e, come sul secondo gol, fa la differenza, supportato dalla qualità di compagni in attacco ad alto tasso tecnico. Ma poi tutta la squadra cala alla distanza, mostrando diverse difficoltà in particolare nella fase difensiva.

Sul fronte opposto, una menzione speciale va a Thauvin. Due gol e tanta classe, con numerose azioni pericolose create e finalizzate.

DALLA CURVA – Tardini gremito, nonostante il giorno feriale del posticipo. In totale oltre 17mila gli spettatori, in un clima di festa, non coronato da una vittoria che sembrava a portata di mano.

c.s.