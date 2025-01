“Il pianoforte di Einstein guarda le stelle”: letture alla Biblioteca Civica

Per il Patto di Parma per la Lettura, in occasione del Giorno della Memoria, ADA associazione donne ambientaliste propone la presentazione con letture di “Il pianoforte di Einstein guarda le stelle”, Lindau editore, di Valentina Alberici.

L’appuntamento è a Parma, sabato 25 gennaio 2025 alle ore 17, presso la Biblioteca Civica, Oratorio Novo in vicolo Santa Maria 5.

Valentina Alberici, autrice di saggi e biografie in ambito storico, converserà con Francesco Gallina che condurrà l’incontro. Paola Ferrari darà voce ad alcuni passi centrali del libro, con la proiezione di immagini storiche da archivi pubblici e privati.

Il libro racconta una storia vera in cui la narrazione procede su due binari quasi paralleli. Da un lato c’è l’incredibile vicenda del regalo di Albert Einstein alla sorella Maja, un magnifico pianoforte, testimone inconsapevole di uno dei periodi più bui del secolo scorso, dall’altro le leggi razziali del 1938. Oggi il pianoforte è custodito presso l’Osservatorio Astrofisico di Arcetri e in occasione della Giornata della Memoria le sue note risuonano sotto la volta stellata, restituendo il sogno di una donna colta e dolcissima, innamorata dell’Italia, terra che aveva per lei tutta l’apparenza di un posto perfetto. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Parma. Ingresso libero, aperto a tutti.