Il presidente Massari incontra alla Reggia di Colorno i soci Royal Residence di Milano e Monza

Il giorno 18 settembre presso la Reggia di Colorno il Presidente della Provincia di Parma Andrea Massari ha ricevuto una delegazione composta da Bartolomeo Corsini Direttore Generale del Consorzio di Villa Reale e Parco di Monza, Simone Percacciolo Responsabile della valorizzazione del patrimonio di Palazzo Reale di Milano, Elena Alliaudi Responsabile del coordinamento dell’European Royal Residences.

Simone Percacciolo ha ringraziato il Presidente Massari per aver organizzato l’incontro tecnico, il primo di prossimi incontri futuri volti ad approfondire i legami storici che uniscono le tre regge.

Bartolomeo Corsini ha dichiarato che valorizzare la storia è un compito fondamentale e che graditissima è stata l’occasione promossa da Andrea Massari di consentire questo approfondimento attraverso una visita alla Reggia di Colorno. Lo scopo dell’incontro è quello di realizzare un tavolo tecnico che unirà Palazzo Reale, la Reggia di Monza e la Reggia di Colorno, sperando di coinvolgere in futuro anche Palazzo del Quirinale.

Infine Andrea Massari ha ricordato come la recente ammissione della Reggia di Colorno all’European Royal Residences, network europeo delle residenze reali d’Europa, ha consentito di approfondire i legami tra la Reggia e due importanti realtà come la Reggia di Monza e Palazzo Reale di Milano, anch’esse membri dell’associazione. Ha ringraziato Elena Alliaudi per la sua presenza e per il lavoro di coordinamento.

L’occasione offerta dall’incontro servirà a capire se sussistono le volontà di approfondire i percorsi storici che uniscono le tre regge e le migliori modalità per comunicare questa storia comune. Il Quirinale rappresenterebbe il quarto soggetto da coinvolgere, perché tutto converge lì e dunque l’impegno sarà quello di lavorare in quella direzione.