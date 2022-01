Il Salame Felino IGP valorizza le maglie da gioco del GS Felino

Per la stagione sportiva 2021/22, il marchio del Salame Felino IGP figurerà sulle maglie da gioco del GS Felino: l’accordo raggiunto tra il Consorzio di Tutela del Salame Felino IGP e l’associazione sportiva felinese interessa le squadre giovanili e primi calci, la squadra Juniores, impegnata nel campionato regionale di categoria Under 19, e la prima squadra, che milita nel campionato di Eccellenza.

Riconosciuta dal Coni e dalla FIGC, GS Felino opera da oltre cinquant’anni nel settore del calcio dilettantistico: nata nel 1966, la società presieduta da Dante Bola conta attualmente più di 300 tesserati. A quella sportiva, nel tempo GS Felino ha affiancato una valenza sociale, diventando un punto di aggregazione e un riferimento per i giovani di Felino e non solo, che hanno la possibilità di coltivare la propria passione per il calcio in un ambiente permeato da valori come l’amicizia, l’inclusione, la disciplina, il rispetto dell’avversario e l’importanza della collaborazione per raggiungere insieme traguardi importanti.

Come spiega Umberto Boschi, Presidente del Consorzio di Tutela del Salame Felino IGP, «Il legame tra il Salame Felino IGP e la sua zona di origine è imprescindibile: i segreti di una tradizione secolare, storicamente legata al Comune di Felino, sulle colline parmensi, sono oggi custoditi e portati avanti in tutto il territorio della Food Valley parmense. Solo nel Parmense, infatti, troviamo le condizioni microclimatiche e il know-how che rendono possibile la nascita di un salame che, nonostante vari tentativi di imitazione, rimane un unicum. La partnership con GS Felino ha quindi innanzitutto un significato identitario e serve a ribadire le radici storiche del Salame Felino IGP. Siamo poi convinti dell’importanza di associarci a una realtà che, oltre a promuovere una sana pratica sportiva, è un punto di riferimento per molti giovani, a cui veicola forti valori educativi».

Esprime soddisfazione Luca Saccardi, Coordinatore Generale di GS Felino: «Per GS Felino è un onore poter esibire sulle maglie da gioco il marchio della IGP Salame Felino: ringrazio il Consorzio di Tutela per averci scelto. Si tratta di un momento importante per nostra associazione, che da poco si è data una nuova struttura manageriale. Il modello di sport che proponiamo si basa su una forte identità locale: le parole chiave sono senso di appartenenza e partecipazione. Solo così possiamo ambire a diventare ancora di più un polo di aggregazione per le nuove generazioni di ragazzi felinesi e non solo. Quella con il Consorzio di Tutela del Salame Felino IGP è per noi una simbiosi perfetta perché il Consorzio rappresenta una storia radicata al territorio, perché tutela produttori e promuove un’eccellenza locale: un valore aggiunto che rafforza la nostra identità felinese. Identità che è la base per proporre un nuovo modo di fare sport: per i giovani vogliamo essere una casa, un luogo di aggregazione capace di coniugare divertimento e crescita della persona, partendo dalla condivisione di valori importanti»