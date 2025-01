Illuminazione pubblica Parma: al via progetto di riqualificazione energetica

La Giunta Comunale di Parma ha approvato il progetto riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica per il completamento della transizione a LED. L’iniziativa stima una riduzione annua di consumo di petrolio di circa 275 tonnellate e una diminuzione dei costi energetici annuali di circa 725 mila euro. Tali risparmi saranno reimpiegati per finanziare l’investimento, per il quale la Giunta ha già stanziato 800 mila euro nell’annualità 2024 (fondi derivanti dalla riduzione del capitale di SMTP).

L’intervento punta a completare la sostituzione di tutte le armature di vecchia generazione con nuovi corpi illuminanti a tecnologia LED a doppio isolamento. L’operazione, oltre a consentire una significativa riduzione dei consumi energetici, permetterà di ottimizzare i costi di manutenzione e un miglioramento generale della qualità del servizio di illuminazione pubblica.

“Con questa iniziativa, l’Amministrazione Comunale rilancia il suo impegno a favore della sostenibilità ambientale e della transizione energetica, in linea con gli obiettivi di Parma Climate Neutral. Il completamento della rete di illuminazione LED rappresenta un traguardo importantissimo nel percorso verso una città più sostenibile ed efficiente. Abbiamo creduto molto in questo investimento decidendo di riservare al progetto una parte consistente dei fondi derivanti dalla riduzione del capitale di SMTP. In una fase molto delicata per le finanze degli enti locali, Parma ha studiato strategie di investimento lungimiranti, che guardano al futuro, anche nella prospettiva di una illuminazione più adeguata, diffusa e in linea con le migliori pratiche nell’ambito delle politiche pubbliche.” commenta Francesco De Vanna, Assessore ai Lavori Pubblici e alla Legalità.

Il completamento della transizione permetterà vantaggi da diversi punti di vista:

Miglioramento della qualità del servizio : introduzione di un sistema di telecontrollo su circa 18.000 punti luce, che consentirà un monitoraggio continuo dello stato di funzionamento degli impianti e l’intervento tempestivo in caso di guasto.

Maggiore sicurezza stradale : i nuovi LED garantiranno una luminosità superiore e una percezione visiva migliore per cittadini e automobilisti.

Riduzione dei costi di manutenzione : la tecnologia LED assicura una maggiore durata delle lampade e una minore necessità di interventi straordinari di manutenzione.

Valorizzazione del patrimonio cittadino : la nuova illuminazione contribuirà a migliorare la visibilità e la fruibilità dei monumenti e dei luoghi di pregio presenti sul territorio comunale.

Il progetto è in linea con gli impegni presi dall’Amministrazione Comunale in tema di transizione ecologica e riduzione delle emissioni di gas serra. Parma è infatti tra le 100 città europee selezionate dalla Commissione Europea per partecipare alla “Missione 100 città intelligenti e ad impatto climatico zero” (Climate Neutral and Smart Cities), con l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2030.