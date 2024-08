In arrivo 115 nuovi alberi in città nel prossimo autunno

Nuove piante in arrivo grazie all’impegno del Comune di Parma, Struttura Operativa Manutenzione Verde Pubblico, che ha stanziato circa 116 mila euro per gli interventi di fornitura e messa a dimora di alberature nel prossimo autunno.

In tutto si tratta di 115 nuovi alberi che verranno piantanti

in diversi punti della città, ecco quali.

In via Picasso sono previsti 39 Prunus serrulata var. Kanzan, volgarmente chiamati ciliegi giapponesi da fiore, in via Bucci 12 Pyrus calleryana “Chanticleer”o “Red Spire”, detti anche peri da fiore, in viale Toscanini 2 tigli, altrettanti in viale Basetti. Altri 7 tigli verranno messi a dimora in viale Maria Luigia e 12 in viale Rustici. Mentre 11 aceri campestri troveranno collocazione in via Matilde Serao ed in via Ilaria Alpi. Altre 15 piante di Carpinus betulus “Fastigiata” e Malus coccinella sono previsti in stradello Matilde di Canossa. In via S. Bernhard verranno piantati 5 Albizzia julibrissin, chiamata anche acacia di Costantinopoli, e in via Minardi 9 Malus coccinella e Pyrus calleryana “Chanticleer”.

Tutti gli esemplari messi a dimora saranno oggetto di cure colturali e irrigazione di soccorso, nel caso non sia presente un impianto di irrigazione, fino a due anni dal trapianto. L’epoca per la messa a dimora delle piante, in generale, corrisponde al periodo di riposo vegetativo, cioè l’autunno.

Francesco De Vanna, assessore al Verde Pubblico, ha dichiarato: “Gradualmente stiamo affrontando i problemi connessi alla senescenza del nostro patrimonio arboreo, abbattendo gli alberi che costituiscono un potenziale pericolo per la sicurezza e cercando sempre, ove possibile e compatibilmente con le risorse disponibili, di mettere a dimora nuovi alberi coerenti con la storia paesaggistica del nostro panorama urbana. Grazie a questi interventi e a quelli realizzati con enti privati facciamo in modo che Parma consolidi la sia identità di città verde, dotata di parchi, viali alberati e aree verdi. Ricordo che gestiamo un patrimonio di oltre 42 mila alberi, che vogliamo accrescere, tutelare, proteggere e valorizzare, nella consapevolezza dei molteplici benefici che essi generano per la qualità della vita delle persone. A queste vie se ne aggiungeranno alcune altre, penso a Piazzale Picelli, dove pianteremo alcuni alberi grazie alla collaborazione con il consorzio forestale KilometroVerdeParma”.