Infezioni sessualmente trasmissibili: aperto l’ambulatorio alla Casa della salute Parma centro

Dal mese di aprile, le Aziende sanitarie – Azienda Usl e Azienda Ospedaliero-Universitaria – hanno attivato un nuovo servizio: si tratta dell’ambulatorio Infezioni Sessualmente Trasmissibili (IST), aperto alla Casa della Salute Parma centro in largo Natale Palli, n. 1.

L’ambulatorio è dedicato alle persone con sintomi che hanno avuto rapporti sessuali non protetti. Durante la visita specialistica verranno eseguiti gli esami di screening e prenotati ulteriori visite e/o esami eventualmente necessari.

Il servizio è gratuito e per accedere non occorre la richiesta del medico, è sufficiente chiamare il numero 334.7038101 il giovedì, dalle 14 alle 18.

Per coloro che hanno avuto rapporti sessuali non protetti e che non presentano sintomi continua ad essere garantita la possibilità di sottoporsi a specifici test ematici di screening all’ambulatorio prelievi delle malattie infettive, al secondo piano della Torre delle Medicine dell’ospedale Maggiore. Anche questo servizio è gratuito e per accedere non occorre la richiesta del medico, è sufficiente telefonare al numero 339.5670420 dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 15.