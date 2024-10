Infortuni, Cavandoli (Lega): A Parma con Anmil per tutela lavoratori e cultura sicurezza

“Sono intervenuta alla cerimonia organizzata da Anmil, sezione di Parma, in occasione della 74° giornata nazionale a ricordo delle vittime degli incidenti sul lavoro.

È a partire da giornate come questa che le istituzioni e la società civile rinnovano il loro impegno per la tutela dell’incolumità dei lavoratori e la promozione di un’autentica cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Governo e Parlamento sono all’opera su questo fronte e hanno varato misure importanti, come la patente a crediti in edilizia per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, attiva dal 1 ottobre, che garantisce standard elevati e un monitoraggio costante del rispetto delle normative di sicurezza.

Abbiamo reintrodotto il reato di somministrazione illecita di manodopera, che punisce sia il somministratore che l’utilizzatore con l’arresto o con l’ammenda.

È poi in corso di approvazione in Parlamento una proposta di legge per l’introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica, per sensibilizzare i nostri giovani già dalle scuole a questa tematica fondamentale.

La Lega è impegnata a rafforzare la prevenzione e i controlli sui luoghi di lavoro, per ridurre il fenomeno degli incidenti e tutelare la salute dei lavoratori”



Così Laura Cavandoli, deputata della Lega eletta a Parma.