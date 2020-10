“Internazionali di Tennis Città di Parma”, evento inaugurale in piazza Garibaldi

Si è svolto, nel pomeriggio di oggi, in piazza Garibaldi, l’evento inaugurale degli “Internazionali di Tennis Città di Parma”. E’ stato un momento di festa e di coinvolgimento per la città: nell’occasione è stato, infatti, è stato allestito un campetto da tennis in fondo sintetico dove alcuni bambini del circolo “President – Tennis Club Parma” hanno fatto delle dimostrazioni.

Al momento hanno preso parte il vicesindaco del Comune di Parma, con delega allo Sport, Marco Bosi; Giampiero Alinovi, Presidente Circolo Tennis Club Mariano e Marcello Marchesini di MEF tennis events.

Nella giornata di domani, sabato 31 ottobre, al Palasport Bruno Raschi, è in programma la cerimonia del sorteggio del tabellone degli “Internazionali di Tennis Città di Parma” e qualificazioni dell’ATP Challenger 80.

La manifestazione, che si terrà a porte chiuse sui campi indoor in play-it del Palazzetto dello Sport Bruno Raschi e del Tennis Club Parma Mariano, sarà trasmessa in streaming. (Oltre al live streaming di tutti i match sul sito www.atptour.com e agli aggiornamenti costanti sui profili social Facebook, Instagram e Twitter di MEF Tennis Events e su www.internazionaliparma.com.

L’evento, poi, sarà trasmesso in diretta televisiva, da giovedì a domenica, da parte della rete sportiva italiana SuperTennis.