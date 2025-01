Irregolarità in due bar a Parma, alimenti scaduti e carenze igienico-sanitarie

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) hanno effettuato ispezioni igienico-sanitarie presso due bar nella città di Parma, rilevando alcune irregolarità.

In uno dei bar ispezionati, i militari hanno riscontrato, all’interno del locale cucina, confezioni di prodotti alimentari (in particolare spezie) semiaperte e riportanti in etichetta una data di scadenza già decorso di validità. Tali pratiche sono risultate in contrasto con le procedure aziendali previste dal manuale di autocontrollo, che impone il controllo periodico delle scadenze dei prodotti alimentari in uso e destinati alla vendita. Gli alimenti non conformi, data la modesta quantità, sono stati smaltiti mediante conferimento nei rifiuti urbani. Al legale responsabile dell’attività è stata contestata una violazione amministrativa, con la conseguente irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a 2.000 euro.

Presso un secondo bar, l’attività ispettiva ha portato alla rilevazione di lievi carenze igienico-sanitarie sia all’interno della cucina sia nel locale dispensa. Tra le criticità riscontrate: formazione eccessiva di ghiaccio nei frigoriferi e congelatori, utilizzo di contenitori per la raccolta differenziata non idonei, soluzioni di continuità nel rivestimento delle pareti della cucina. Nei confronti del legale responsabile di tale esercizio è stata emessa una diffida, con l’obbligo di provvedere tempestivamente alla risoluzione delle criticità segnalate, al fine di garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti.

Questi interventi rientrano nell’attività costante di controllo svolta dai Carabinieri del NAS a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare, con l’obiettivo di garantire ai consumatori standard adeguati di igiene e qualità.