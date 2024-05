John Alex Elefteriades della Yale University laureato ad honorem in Medicina all’ateneo di Parma

Un tributo alle ricerche e alla carriera di uno dei massimi studiosi contemporanei nel settore della Chirurgia cardiaca: questo lo spirito di fondo della laurea ad honorem in Medicina e Chirurgia che l’Università di Parma ha conferito oggi a John Alex Elefteriades, “William W.L. Glenn” Professor di Chirurgia cardiotoracica all’Università di Yale.

Autore di oltre 600 pubblicazioni scientifiche, il prof. Elefteriades si è formato a Yale ed è entrato poi a far parte della facoltà alla Yale University School of Medicine. Ha seguito tutti i settori della chirurgia cardiaca e toracica dell’adulto. Ha fondato e attualmente dirige l’Aortic Institute allo Yale-New Haven Hospital, una delle più grandi istituzioni di ricerca e cliniche degli USA per il trattamento delle patologie dell’aorta toracica, cui ha dedicato anche molte delle sue ricerche.

«Per noi è un vero onore avere qui il Prof. Elefteriades e lo ringraziamo moltissimo per avere accettato questo nostro riconoscimento, che vuole essere un tributo alla sua carriera e agli straordinari risultati che ha saputo raggiungere con il suo lavoro. Il lavoro di un grande studioso, di un grande ricercatore: questo è un aspetto che mi fa piacere sottolineare e che per un’Università è estremamente rilevante», ha spiegato il Rettore Paolo Martelli, che ha aggiunto: «Il futuro arriva tra di noi, entra in noi, attraverso la ricerca, e questa è una frontiera fondamentale in qualunque Paese. Nel nostro purtroppo sembra sia ancora scarsamente percepita in questa dimensione, considerato il non elevato finanziamento pubblico». Dal Rettore anche un breve excursus su carriera e pubblicazioni del prof. Elefteriades: «Sottolineo in particolare i suoi studi sulle patologie dell’aorta toracica e sugli aneurismi aortici. I suoi lavori hanno condotto ad avanzamenti eccezionali nella storia della scienza e hanno avuto e hanno ricadute dirette sulla vita e sulla qualità di vita dei pazienti».

Nel leggere la motivazione del conferimento, il Presidente del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia Marcello Maggio ha rimarcato che i lavori scientifici del prof Elefteriades, «per il rigore metodologico e per i risultati ottenuti, hanno rappresentato e costituiscono tuttora capisaldi per la redazione e l’aggiornamento delle linee guida internazionali delle società di Chirurgia cardiotoracica statunitensi ed europee, per la diagnosi e il trattamento delle sindromi acute e croniche dell’aorta», mentre nella sua laudatio Francesco Nicolini, docente di Chirurgia cardiaca, ha ripercorso carriera e traguardi del prof Elefteriades ricordando anche alcuni viaggi di studio a Yale: «Ho sperimentato le sue doti non comuni di medico, di chirurgo, di ricercatore, di team leader, di uomo, e di maestro autorevole e mai autoritario, punto di riferimento costante nei rapporti con i suoi colleghi, i suoi allievi e i suoi pazienti, e ne ho conservato una memoria indelebile e un insegnamento vivi e attuali per la mia stessa vita professionale».

Dopo la consegna di pergamena e tocco John Alex Elefteriades ha tenuto la sua lectio doctoralis, significativamente intitolata Fortune Favors the Prepared, nella quale ha raccontato alcuni punti di svolta decisivi della propria carriera: «eventi apparentemente casuali che avrei potuto facilmente trascurare e che successivamente hanno fornito opportunità per progressi clinici e scientifici. La mia speranza è quella di sensibilizzare i giovani studenti qui a Parma affinché siano attenti e riconoscano opportunità simili che la “fortuna” fornirà loro. Riconoscere queste opportunità può portare a progressi clinici e scientifici, ma senza essere vigili, notare e perseguire queste opportunità, con una mente preparata, si potrebbe perdere il potenziale che queste opportunità presentano».