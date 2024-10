La Polfer di Fidenza ferma sul treno un 46enne che aveva con sé un machete e un coltello

La Polizia Ferroviaria di Fidenza ha denunciato in stato di libertà un uomo che viaggiava a bordo treno con un machete ed un grosso coltello occultati all’interno della valigia.

I fatti risalgono a qualche giorno fa quando una pattuglia della Polfer di Fidenza è stata chiamata dal Capo Treno del Regionale Ancona-Piacenza per identificare un viaggiatore sprovvisto di titolo di viaggio.

All’arrivo degli agenti l’uomo, un 46enne cinese, residente in Lombardia, ha fin da subito manifestato insofferenza e nervosismo, motivo per cui i poliziotti hanno deciso di approfondire il controllo.

All’interno della valigia che l’uomo portava al seguito la Polfer ha trovato un coltello con una lama di 18 cm, custodito in un fodero in cuoio ed un machete.

L’uomo, che non è stato in grado di giustificare il possesso di quanto rinvenuto, è stato denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di armi; il coltello ed il machete sono stati sequestrati dagli agenti.

Questura di Parma