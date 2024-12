Langhirano, tenta il furto di 8 punte di parmigiano: denunciato 40enne

I Carabinieri della Stazione di Langhirano, al termine di una articolata attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà un 40enne straniero, domiciliato in provincia, poiché ritenuto il presunto autore di un furto avvenuto in un supermercato cittadino.

I fatti risalgono agli inizi del mese di dicembre u.s., quando un uomo, dopo essere entrato nel supermercato ed essersi munito di carrello si è diretto nelle corsie dei generi alimentari, dove senza perdere tempo ha prelevato otto punte di formaggio, ed è uscito di corsa senza pagare la merce.

L’operazione, seppure eseguita con una certa rapidità, non è passata inosservata al personale del supermercato che ha immediatamente inseguito il 40enne all’esterno, riuscendo a recuperare la borsa contenente la refurtiva, abbandonata dall’uomo che dandosela a gambe levate è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Il responsabile del supermercato, a questo punto si è recato nella caserma dei Carabinieri di Langhirano dove ha formalizzato la denuncia.

I Carabinieri hanno dato il via alle indagini, acquisendo i filmati registrati dalle telecamere a circuito chiuso installate nell’attività commerciale, che hanno ripreso l’intera scena, ed immortalato il volto del responsabile,

I Carabinieri, analizzati i filmati, hanno immediatamente riconosciuto il responsabile, nel 40 enne straniero oggi indagato in stato di libertà, già resosi responsabile di fatti analoghi anche nel recente passato.

Al termine degli accertamenti il 40enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma con l’accusa di tentato furto aggravato.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma