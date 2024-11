L’Aser: “No alla chiusura di Repubblica Parma”. La nota della Redazione di ParmaDaily

L’Associazione della stampa Emilia-Romagna esprime «solidarietà ai colleghi di Repubblica Parma dopo la decisione unilaterale dell’azienda di chiudere l’edizione online del quotidiano interrompendo il rapporto di lavoro con un giornalista subordinato e alcuni collaboratori».

Repubblica Parma – ricorda il sindacato regionale in una nota diffusa mercoledì 27 novembre 2024 – fu aperta 16 anni fa e fu una delle prime realtà di Repubblica ad avere solo l’edizione online, un progetto editoriale che puntava a radicarsi maggiormente sul territorio. Questa chiusura per motivi non chiari (anche perché la raccolta pubblicitaria ci risulta in salute) impoverisce ancora di più l’informazione locale».

Aser chiede quindi all’azienda «di tornare sui suoi passi e alle istituzioni locali di impegnarsi affinché sia scongiurata la chiusura. Confidiamo in un sussulto della politica – conclude l’Assostampa – che nel corso delle ultime elezioni regionali ha completamente ignorato la grave crisi che il settore dell’editoria sta attraversando anche in Emilia Romagna».

___

La Redazione di ParmaDaily esprime vicinanza e stima ai colleghi di Repubblica Parma confidando che la proprietà possa rivedere il suo orientamento e mantenere online una voce così importante per la nostra provincia.