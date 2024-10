Matteo Daffadà con Enrico Letta: “I territori, Parma e l’Europa”

“I territori, Parma, l’Italia e il futuro dell’Unione Europea” è il tema dell’incontro che si svolgerà domani, venerdì 25 ottobre alle ore 13 all’Antica Hostaria Tre Ville in strada Benedetta 99/A a Parma. Ospite del consigliere regionale Matteo Daffadà e protagonista del convivio sarà Enrico Letta, già europarlamentare e Primo Ministro e prossimo a ricoprire un nuovo incarico di decano della IE School of Politics, Economics and Global Affairs, la scuola di alta specializzazione dell’Università IE di Madrid.

«Discuteremo di un tema cruciale soprattutto ora, a meno di un mese dal voto per le elezioni regionali del 17-18 novembre – introduce Daffadà – In un momento così decisivo è fondamentale riflettere sulle scelte politiche alla luce delle strette connessioni del nostro tessuto regionale con L’Europa. L’esperienza internazionale di Enrico Letta e il suo bagaglio di conoscenza sono fondamentali per avere indicazioni su come proseguire nella strada di una integrazione europea più giusta e verso un futuro di prosperità per tutti i cittadini della UE. È un onore averlo con noi a sostegno della mia candidatura».