Medesano, dai domiciliari al carcere perchè non rispetta le regole della Comunità

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Medesano hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca, nei confronti di un 26enne che si trovava già in regime di arresti domiciliari in una Comunità terapeutica della provincia.

Il 26enne, che si trovava ristretto in regime di arresti domiciliari in Comunità per i reati di truffa e furto commessi nell’anno 2023 nelle province di Modena e Lucca, non ha rispettato le regole vigenti all’interno della struttura riabilitativa. Violando pertanto le prescrizioni della misura il G.I.P. di Lucca ha inasprito il provvedimento disponendo nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

I Carabinieri, acquisito il provvedimento di cattura, effettuati i necessari riscontri, dopo averlo rintracciato all’interno della Comunità lo hanno prelevato e condotto in caserma dove gli è stato notificato l’ordine di carcerazione.

Al termine delle operazioni di rito l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Parma dove continuerà a scontare la pena comminatagli.