Mediazione familiare: in Tribunale un nuovo sportello informativo

Nasce dalla collaborazione tra il Centro per le Famiglie del Comune di Parma e il Tribunale di Parma lo sportello informativo sulla mediazione familiare, attivato al Tribunale di Parma, in piazzale Corte d’Appello 1.

Tutti i martedì, dalle 9 alle 13, con accesso libero e gratuito, i professionisti mediatori familiari del Centro per le Famiglie si propongono di offrire ai genitori, ma anche a professionisti del diritto, la possibilità di ricevere tutte le informazioni utili per accedere a un percorso di mediazione familiare sul territorio cittadino, distrettuale e provinciale.

Si tratta di un servizio informativo e di orientamento (senza entrare nel merito delle situazioni specifiche) rivolto alle coppie di genitori (a qualsiasi titolo costituite) con figli minori, separate o in via di separazione o di divorzio, alle prese con le difficoltà della separazione, affinché possano continuare a essere protagoniste della crescita e dello sviluppo dei propri figli.

“Grazie a questa collaborazione – ha esordito l’assessore alle Politiche sociali Ettore Brianti – abbiamo spostato l’attività di mediazione familiare, portata avanti dal Centro per le Famiglie, all’interno dei locali del Tribunale di Parma per mettere a disposizione di famiglie e professionisti un importante strumento di conciliazione che possa aiutare sensibilmente i genitori in particolare a garantire un percorso sereno di crescita per i propri figli”.

“La presenza di questo sportello nei locali del Tribunale – ha detto Simone Medioli Devoto, magistrato delegato per il Tribunale di Parma – testimonia l’importanza della fase della mediazione in situazioni di separazioni complesse, nella prospettiva di cercare di evitare conflittualità inevitabilmente negative per genitori e figli”.

“L’obiettivo della mediazione familiare – ha sottolineato Erika Azzali, responsabile della S.O. Genitorialità del Comune di Parma – Centro per le Famiglie – è offrire uno spazio nel quale i genitori possano incontrarsi, affiancati da un mediatore familiare qualificato, per gestire il conflitto; continuare a comunicare efficacemente in merito ai propri figli; confrontarsi e trovare intese e accordi condivisi per la vita quotidiana, la gestione concreta e le modalità educative più opportune per i propri figli; cercare soluzioni che, nel presente e nel futuro, siano soddisfacenti per sé e per i figli”.

Durante il percorso attivato dal servizio (svincolato dagli ambiti legali e giudiziari e per il quale è garantita la riservatezza) le coppie genitoriali costruiranno il proprio accordo di mediazione, facilitati da una mediazione familiare qualificata.

Il documento potrà essere consegnato ai propri legali, rappresentando la traccia per l’accordo di separazione.

Nell’ambito della tematica dedicata alla mediazione familiare, il Centro per le Famiglie del Comune di Parma, con il patrocinio del Tribunale di Parma, organizza, giovedì 30 gennaio, dalle 8.30 alle 13.30 a Palazzo del Governatore, il convegno “È un po’ come essere spezzati in due – La Mediazione Familiare come percorso ponte dalla rottura alla ricostruzione”.

Saranno presenti come relatori Ettore Brianti, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Parma, Ilaria Folli, dell’Area Infanzia e adolescenza. Pari opportunità. Terzo Settore, settore Politiche sociali, di inclusione e pari opportunità della Regione Emilia-Romagna; Erika Azzali, responsabile della S.O. Genitorialità del Comune di Parma – Centro per le Famiglie; Simone Medioli Devoto, giudice sezione Civile del Tribunale di Parma; Daniela Rodella, avvocata civilista del Foro di Torino e mediatrice familiare; Giancarlo Francini, psicologo psicoterapeuta, mediatore familiare, presidente dell’Associazione Nazionale Co.Me.Te. e coordinatore del servizio Post Divorzio dell’Istituto di Terapia Familiare di Firenze; Giovanna Albertelli e Serena Turilli, mediatrici familiari del Comune di Parma – Centro per le Famiglie.

Per la partecipazione all’evento l’Ordine degli Avvocati di Parma ha riconosciuto n. 2 crediti formativi in materia ordinaria e AIMeF 4 crediti formativi per i mediatori familiari professionisti.

L’iscrizione al convegno è obbligatoria e effettuabile al link

https://forms.office.com/e/e0Z1YWATXw