“Meta-Morfosi”: full immersion motivazionale al Convitto Maria Luigia

Se da una parte le capacità e le attitudini naturali insieme all’applicazione e alla dedizione profuse per concretizzare qualsiasi tipo di attività in cui ci si cimenti richiedono massimo impegno per poter diventare pratiche di successo, è altrettanto vero che per ottenere e mantenere il successo stesso è da sempre fondamentale la motivazione personale e collettiva che stanno alla base dello sforzo fatto.

E proprio in quest’ottica di stimolo condiviso che incidono le connessioni anche tra le diverse discipline che possono diventare un elemento attivo di sana ispirazione in grado di accendere le passioni nell’individuo o nel team di appartenenza. E proprio questi i percorsi motivazionali interattivi che favoriscono le attitudini del singolo che nei giorni scorsi al Convitto Maria LuigiaConfartigianato Donna Impresa, SIA MPL Furie Rosse e Rugby Colorno hanno presentato l’evento “Meta-Morfosi“nell’ambito del progetto Mi prendo il Mondo.

Il ricco programma della full immersion creativa ha visto gli interventi di: Michele Mordacci, coach SIA – MPL Furie Rosse “ Mission e obiettivi dell’evento e suo inserimento nello spin off parmigiano Mi prendo il Mondo 2025 “ Francesca Passeri Presidente Confartigianato Donne Impresa su “ Importanza dell’ interconnessione fra sport e arte / squadra e talento e della volontà di offrire una esperienza partecipata fra più indirizzi ( Liceo artistico Arti Figurative ) Roberto Lorenzani mental coach , Cesare Segnatelliarbitro federale. “La creatività è l’anima dell’impresa – ha sottolineato Francesca Passeri – presidente Confartigianato Donna Impresa – è indispensabile tramandare ai giovani il suo potenziale per fare in modo che essa diventi vero strumento di lavoro. Così come una palla ovale in mano ad uno sportivo attraversa un percorso nel campo per giungere alla meta, allo stesso modo la creatività traduce in positivo ogni passaggio della nostra vita personale e lavorativa come è accaduto durante questo evento, riempiendo di energia le nostre azioni di gruppo”.