“Mi Games Parma”: l’evento multisport più grande d’Italia in Cittadella dal 2 al 4 luglio

Finalmente, Mi Games Parma! L’evento multisport più grande d’Italia raggiunge per la prima volta l’Emilia-Romagna, in uno dei luoghi simbolo del capoluogo ducale.

Dal 2 al 4 luglio i tornei di Calcio 5vs5, Basket 3vs3 by San Carlo e Beach Volley 4vs4 saranno protagonisti al Parco della Cittadella, per quello che sarà sicuramente un debutto storico. Già, perché oltre ad essere una new entry dei Mi Games, quella di Parma sarà anche la prima tappa “fuori casa” dopo lo scossone del 2020.

Un appuntamento reso possibile grazie alla ferrea volontà ed al contributo del Comune di Parma, che già lo scorso anno aveva inserito i Mi Games nel programma degli eventi fissati come Capitale Italiana della Cultura 2021. #MiGamesParma sarà l’occasione per respirare un po’ di normalità dopo un periodo complicato per tutti, ed il claim “Live The City, Live The Sport” sintetizza perfettamente questo obiettivo.

“Si tratta di un evento sportivo coinvolgente – spiega il Vicesindaco con delega allo Sport, Marco Bosi. – Un’iniziativa fortemente voluta dal Comune proprio a favore dei ragazzi, per stimolare la crescita a la socialità in un tempo particolarmente delicato dopo quello che abbiamo vissuto. Sarà un’occasione di condivisione, per stare insieme nel nome dello sport, dove la socialità prevale sulla competizione. Parma è la seconda tappa dopo Santa Margherita Ligure e siamo ben lieti di ospitare questa bella festa dello sport”.

Il format dell’evento è quello di sempre, con lo svolgimento in contemporanea di tre tornei: Calcio a 5 (maschile e femminile), Basket 3×3 (maschile e femminile) e Beach Volley misto (con almeno 2 ragazze sempre in campo). Chi vince, oltre a portarsi a casa i premi targati adidas, riceverà l’iscrizione gratuita alla tappa di Santa Margherita Ligure (22-25 luglio), dove potrà guadagnare il pass per le ambitissime Mi Games Finals 2021 (31 luglio-1 agosto). Oltre ai classicissimi sport di squadra non mancheranno le attività collaterali, che tanto appassionano anche chi non partecipa direttamente all’evento: quindi sotto a chi tocca nei tornei ufficiali di calcio balilla e ping pong.

#MiGames2021

Le date ufficiali dell’ottava edizione.

L’estate 2021 sarà ancora una volta all’insegna di Mi Games, l’evento multisport più grande d’Italia! Passione, organizzazione e divertimento saranno gli ingredienti di questa ottava edizione, a cui si aggiunge una nuova tappa assoluta. Le date ufficiali. Il centro di gravità dell’estate degli sportivi sarà ancora una volta Santa Margherita Ligure, che ospiterà la tappa classica dei Mi Games Santa, in programma dal 22 al 25 luglio. Prima di recarsi ai Giardini a Mare, però, i tornei di Basket 3vs3 by San Carlo (maschile e femminile), di Beach Volley 4vs4 (misto) e di Calcio 5vs5 (maschili e femminili), insieme alle immancabili attività collaterali, saranno protagonisti per la prima volta a Parma. I Mi Games Parma inaugureranno il Tour 2021 dal 2 al 4 luglio all’interno del suggestivo Parco della Cittadella.

Un appuntamento (già ufficializzato nel febbraio 2020) voluto fortemente dall’amministrazione comunale, che lo ha inserito all’interno degli eventi di Parma Capitale Italiana della Cultura 2021. A chiudere il tutto saranno le Mi Games Finals 2021, che si terranno dal 30 luglio al 1 agosto a Santa Margherita Ligure. L’edizione del 2021 replicherà il format dello scorso anno, con le migliori squadre all-time del mondo Mi Games e i campioni del 2020, pronti a difendere la loro corona.

Le novità 2021. Ad accompagnare il torneo ci sarà sempre adidas (Official Supplier), con delle novità sul fronte kit atleta: da quest’anno tutti i partecipanti vestiranno adidas dalla testa ai piedi. Infatti alle classiche maglie di calcio e basket si aggiungeranno i pantaloncini, che invece saranno del tutto rinnovati per il beach volley. Gli appassionati di basket potranno sorridere: le Mi Games Finals faranno ufficialmente parte del 3X3 Italia FIP Circuit, il nuovo torneo 3X3 della Federazione Italiana Pallacanestro. I Mi Games Champions 2021 strapperanno quindi il pass per le 3×3 Italia Finals, le finali nazionali del circuito FIP. Sponsor. Come nell’edizione 2020, San Carlo sarà lo sponsor ufficiale dei tornei di Basket 3×3, mentre Noleggiocampi.it ed AD4 si occuperanno dell’allestimento e della gestione di tutta la macchina organizzativa dell’evento. Tornano al fianco di Mi Games anche Nilox, Gatorade e Minerali Industriali, mentre le novità di quest’anno sono rappresentate da Rovagnati, Carlsberg e Celly.