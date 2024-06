Montechiarugolo: il 28 e 29 giugno la seconda edizione del Festival dedicato a Gianni Bella

Il 28 e 29 giugno 2024, in Piazza Mazzini a Montechiarugolo, si terrà la seconda edizione del Festival Musica Bella l’evento musicale interamente dedicato al grande compositore e cantautore Gianni Bella.

Dopo il grande successo dello scorso anno si rinnova la scelta di svolgere il festival, ideato da Chiara Bella, figlia di Gianni, e da Emanuela Cortesi, vocal coach e vocalist, nell’affascinante e suggestivo borgo medievale di Montechiarugolo, scelto negli anni ’70 da Gianni Bella come dimora e luogo di ispirazione e creazione dei suoi capolavori.

«L’edizione dell’anno scorso è stata una vera sorpresa per l’elevato livello delle candidature ricevute. I ragazzi in gara hanno sorpreso tutti con la loro bravura e passione – racconta Chiara Bella – Siamo davvero soddisfatti di potere offrire ad altri artisti l’opportunità di esibirsi sul palcoscenico di Festival Musica Bella anche quest’anno!».

La Commissione Artistica del Festival Musica Bella ha selezionato, tra le candidature ricevute, gli artisti che si esibiranno il 28 giugno a Montechiarugolo.

Nel corso della serata finale del 29 giugno una giuria composta da addetti ai lavori, giornalisti, produttori musicali, discografici, autori e compositori di rilevanza nazionale, decreterà il vincitore tra i finalisti che saliranno sul palco.

Sarà Gianni Bella a consegnare al vincitore del Festival il premio, che consiste in un riconoscimento in denaro pari a € 2.000. La Commissione Artistica, presieduta dall’autore e compositore Giuseppe Fulcheri assegnerà, inoltre, la targa per il Miglior Testo inedito.

Il Festival Musica Bella, presentato da Riccardo Benini, è la festa della musica, della melodia, con uno sguardo attento ai giovani talenti italiani.

La scorsa edizione ha annoverato prestigiosi ospiti come Mogol, intervistato dal conduttore Riccardo Benini, Mario Lavezzi, Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Anche per l’edizione 2024 gli organizzatori promettono presenze altrettanto prestigiose della scena musicale italiana.

«Sono molto felice di condurre anche quest’anno il Festival Musica Bella, una manifestazione che rende il giusto tributo ad un vero e proprio genio della musica italiana, Gianni Bella – dichiara Riccardo Benini, già direttore artistico e presentatore di prestigiosi festival – Sentire le sue canzoni interpretate da giovani artisti crea un ponte generazionale che abbatte le distanze».

“Torna uno degli eventi che più connotano il borgo di Montechiarugolo e che abbiamo fortemente voluto l’anno scorso. Sarà una grande festa di musica popolare, che porterà nuovamente alla ribalta il borgo a livello nazionale, con tanti giovani che riproporranno sul palco la musica del grande Maestro Gianni Bella. Sarà un’edizione di conferma e di prospettiva, per un Comune che punta sulla promozione territoriale come vettore di cultura e sviluppo economico e territoriale. Ringraziamo la Famiglia Bella e tutto lo staff artistico che sta organizzando questa manifestazione in collaborazione con il Comune di Montechiarugolo, per la sicura riuscita dell’evento.” – Daniele Friggeri, Sindaco del Comune di Montechiarugolo.

L’evento, organizzato dal Comune di Montechiarugolo in collaborazione con Circolo Culturale Montecristo APS e la famiglia Bella, si svolgerà in Piazza Mazzini a Montechiarugolo con le seguenti modalità: