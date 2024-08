Montechiarugolo, “Musica in castello”: Gioele Dix racconta a canta Giorgio Gaber

Giovedì 29 agosto alle ore 21:30 in Piazza Mazzini a Montechiarugolo, nell’ambito della rassegna Musica in castello, andrà in scena Se potessi mangiare un’idea. Gioele Dix racconta e canta Giorgio Gaber.

Fra i tanti uomini di spettacolo che all’indomani della scomparsa di Giorgio Gaber hanno voluto cimentarsi nell’interpretarne l’opera, Gioele Dix è sicuramente fra coloro che, a pieno titolo, possono divulgare il grande messaggio dell’Artista per il rigore, per l’affinità e per la fedeltà sempre dimostrata.

Se potessi mangiare un’idea, nato come tributo alla prestigiosa rassegna di Milano per Gaber, è andato in scena all’Università Statale di Milano, in un’Aula Magna gremita all’inverosimile, ottenendo un successo senza precedenti. A seguito di tale riscontro e di una serie di sollecitazioni, lo spettacolo interpretato, drammatizzato e diretto da Gioele Dix, è ora prodotto dalla Fondazione Giorgio Gaber che lo ripropone in occasione di festival e rassegne teatrali e musicali estive.

In Se potessi mangiare un’idea, Gioele Dix racconta e canta Giorgio Gaber, ripercorrendo alcune delle tappe più significative del percorso musicale e teatrale dell’Artista. La scelta dei brani spazia liberamente nel vastissimo e prezioso repertorio gaberiano, raccogliendo perle dalle travolgenti folgorazioni di Dialogo fra un impegnato e un non so e Anche per oggi non si vola, dai tempi delle benefiche provocazioni di Un’idiozia conquistata a fatica, per finire ai lucidi e dolenti ripensamenti di La mia generazione ha perso.

Canzoni come Il corpo stupido, Il potere dei più buoni, Un’idea, Ora che non son più innamorato, Qualcuno era comunista, monologhi come Il minestrone, Dove l’ho messa, L’incontro, in una selezione guidata dal gusto di un suo appassionato ammiratore che testimonia una riconoscenza artistica e professionale che il tempo non affievolisce.

Gioele Dix propone dunque il suo originale sguardo sul mondo di Giorgio Gaber e lo adatta alle proprie corde interpretative, grazie alla complicità di Savino Cesario alle chitarre e con la partecipazione di Paolo dal Bon, Presidente della Fondazione Giorgio Gaber.

Musica in Castello è un evento di Associazione Piccola Orchestra Italiana APS, una rassegna culturale estiva a ingresso ad offerta libera a scopo benefico nata nel 2003 per iniziativa del fondatore e Direttore Artistico Enrico Grignaffini, mosso dal desiderio di promuovere eventi di musica, arte, cultura, teatro, comicità e danza ad ingresso libero nei comuni ospitanti.

Giunta alla sua 21esima edizione, negli anni Musica In Castello ha coinvolto un pubblico sempre più numeroso, muovendo fino a cinquantamila spettatori delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Cremona, Mantova, La Spezia e Massa Carrara.

Negli anni sono nate anche “rassegne nella rassegna” come Libri in Castello – dedicata alla letteratura contemporanea – Jazz in Castello – che offre una selezione di grandi musicisti jazz internazionali – Storie in Castello – dedicato al teatro per ragazzi e non solo e Teatro in Castello – per scoprire il panorama teatrale contemporaneo.

Esperienza, fiducia, relazioni consolidate, sinergie e professionalità a servizio degli attori coinvolti hanno reso possibile proposte artistiche sempre ricercate e di altissima qualità e una crescita costante grazie a un gruppo di volontari uniti dallo stesso obiettivo: portare cultura sul territorio.

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà presso il Circolo ARCI di Tortiano (Via Solari 59).

Ingresso ad offerta libera a scopo benefico.