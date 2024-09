Museo del Prosciutto: tutte le attività in occasione del Festival dedicato al “crudo” di Parma 

In occasione del Festival del Prosciutto di Parma che si terrà a Langhirano sabato 7 e domenica 8, sabato 14 e domenica 15 come di consueto il Museo di via Bocchialini 7 (ex Foro Boario) ha organizzato una serie di iniziative.

Sarà aperto con orario prolungato dalle 10 alle 20. Si potrà entrare con lo sconto “Speciale Festival” (3 euro per tutti).

Alle 11 e alle 16 si terrà la visita guidata gratuita. Durante tutto il giorno, per i bambini, MuseoQUIZ: un modo divertente per giocare con il museo, le sue storie e i suoi oggetti, in autonomia o con gli amici o i genitori, è sufficiente richiederlo in biglietteria.

Il 7 settembre alle 17.30 sarà presentata la mostra “Il maiale ‘urbano’ – Il testamento del porco nel Medioevo, dall’allevamento al commercio” a cura di Alessandra Mordacci di Melusine Associazione Culturale e Filippo Fontana di ArcheoVea Impresa Culturale, riallestimento della mostra “Porci e Porcari nel Medioevo”, del 1981 a cura di Marina Baruzzi e Massimo Montanari. Interverranno Giancarlo Gonizzi, coordinatore dei Musei del Cibo, Filippo Fontana e Alessandra Mordacci.

Sabato 7 settembre dalle 16.30 alle 18. Il Laboratorio Arti & Mestieri sarà al Museo.

Il Laboratorio Arti & Mestieri è un centro per persone adulte con disabilità e di diverse età (Azienda pubblica di servizi alla persona distretto sud est) che collabora da tempo con i Musei del Cibo.

Le persone del Laboratorio saranno presenti al Museo del Prosciutto di Parma, per presentare i piccoli gadget, creati con materiale di riciclo e abitualmente esposti al book shop del Museo. Con il ricavato (naturalmente ad offerta) verranno sostenute altre preziosa attività e iniziative a favore del centro stesso.

In un’altra postazione, le persone del Laboratorio guideranno chi lo vorrà nella creazione di un originale segna-pagina, con la tecnica dell’origami, sempre a tema del Museo.

Queste attività sono gratuite, senza prenotazione, particolarmente consigliate per i bambini.



Domenica 8 settembre dalle 17 alle 18.30: Laboratorio per bambini “M come… Maiale”!

Il laboratorio, consigliato per bambini dai 6 ai 10 anni permetterà di scoprire che un tempo i maiali non erano come quelli che vediamo oggi e che anche la loro vita era assai diversa.

Da sempre però il maiale rappresenta per l’uomo un’importante risorsa alimentare che si presta a tanti diversi utilizzi e alla preparazione di tanti diversi salumi.

Ci divertiremo a creare insieme dei simpatici maialini, utilizzando tante e diverse tecniche: carta, cartone, stoffa. Ognuno poi si porterà a casa il proprio maialino portafortuna a ricordo del pomeriggio trascorso al museo. Il laboratorio, a cura di ArcheoVea, della durata di un’ora e mezzo, è gratuito (a pagamento il solo biglietto di ingresso): la prenotazione è obbligatoria tramite “APP Parma Welcome” scaricabile gratuitamente al seguente link App Parma Welcome.



Info: IAT Parma, 0521.218889, attivo tutti i giorni 9-19; www.museidelcibo.it.