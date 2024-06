“Musica a Corte”: a Traversetolo undici serate dal 29 giugno al 13 settembre

La musica torna, anche quest’anno, protagonista in Corte Agresti. Dopo il grande successo di pubblico ottenuto negli anni scorsi, a partire dal 2021, nella splendida cornice della Centro civico di Traversetolo si terrà l’edizione 2024 del Festival “Musica a Corte”, con undici imperdibili serate per altrettanti eventi da assaporare sotto le stelle dal 29 giugno al 13 settembre 2024.

La rassegna presentata oggi dal vicesindaco con delega alla Cultura Elisabetta Manconi, Pierangelo Pettenati, presidente dell’associazione culturale Esplora aps, Italo Saccani, presidente del Centro culturale Traversetolo, e Claudio Bolondi, presidente dell’associazione La Bottega di Orfeo.

Un’offerta che va ad aggiungersi a quella del “Cinema a Corte”, a cura del Centro Culturale Traversetolo, per arricchire di cultura e di svago la stagione estiva dei traversetolesi, e non solo.

E anche questa volta l’amministrazione comunale – che ha messo a punto il cartellone con la collaborazione insostituibile di realtà artistiche ed economiche del territorio – ha cercato di andare incontro ai gusti di pubblici variegati. Gli eventi soddisferanno infatti diverse preferenze musicali: dal rock al repertorio lirico e all’operetta, dai tributi a grandi cantanti e gruppi, italiani e stranieri, a presenze di spicco del panorama artistico contemporaneo.

“La rassegna, che si svolge nella Corte Agresti, fulcro delle attività culturali del nostro comune, è in continua crescita, riscuote sempre maggior successo – ha detto Elisabetta Manconi -. E un ringraziamento va a tutti coloro, organizzatori e sponsor, che la rendono possibile, credendo nel territorio e nella sua cultura. Gli eventi culturali non sono fini a se stessi, ma sono anche un veicolo importante di socializzazione, un’occasione per rendere il paese vivo e far sì che la comunità si incontri. Come amministrazione siamo orgogliosi della produzione estiva di quest’anno”.

Uno dei “motori” di questa attività è il Centro culturale Traversetolo. Italo Saccani ha sottolineato che “gli eventi organizzati dal Circolo attraggono spettatori anche da fuori provincia e regione, facendo promozione turistica e culturale del territorio, anche grazie a una campagna pubblicitaria significativa”.

A loro spetta l’apertura della rassegna con il Tributo ai Pink Floyd in cartellone per sabato 29 giugno.

“Manchiamo da qualche anno nell’organizzazione di eventi – ha spiegato Claudio Bolondi – Abbiamo scelto uno spettacolo curato, dedicato ad Adriano Celentano, che speriamo incontri il gusto del pubblico, con musicisti e coreografia importanti e momenti di spettacolo”.

“Con le nostre proposte cerchiamo sempre di andare al di là della semplice presentazione di un bel concerto, ma puntiamo a inserire gli eventi musicali in un contesto che possa dare altri messaggi e che si concentri sull’attenzione verso il pubblico – ha detto Pierangelo Pettenati -. La nostra punta di diamante sarà il concerto di Fink, che chiude la tournée italiana all’interno del tour europeo, con un concerto in acustico di questo eccellente artista che creerà un’atmosfera intensa”.

Si segnalano, tra gli altri, i tre appuntamenti a cura del Centro culturale Traversetolo, con il Tributo ai Pink Floyd “The dark side of Sequencer” che apre la rassegna, sabato 29 giugno alle 21. I Sequencer ripropongono in maniera fedelissima la musica del gruppo, spaziando su tutto il repertorio e ricreando l’atmosfera degli storici concerti, con un gioco di luci laser che porterà in un’atmosfera magica, surreale, indimenticabile.

Lunedì 2 settembre alle 20.30 in scena Fink live per A.R.M.O.N.I.A. In apertura: Glomarì. Dopo il successo delle sette tappe del 2023 nel nostro paese, il cantante, autore e dj inglese Fink torna con in Italia con un tour di concerti acustici che faranno contenti i fan. Dopo il bellissimo “IIUII” (It Isn’t Until It Is) del 2021, per il quale ha ri-registrato pezzi scritti tra il 2006 e il 2016, il 5 luglio di quest’anno ha pubblicato il nuovo intenso e intimo album “Beauty in your wake”. Lo spettacolo è a cura di Esplora aps.

Giovedì 5 settembre alle 21, poi, farà tappa a Traversetolo il Festival della Parola 2024 con Tutto quello che non sai di Puccini con la Filarmonica di Parma, direttore e guida all’ascolto Fabrizio Castania. Un originale racconto musicale attraverso le celebri note di uno dei più grandi compositori della storia della musica, nel 100° anniversario della sua morte, per scoprire cosa lega la figura di Giacomo Puccini ad argomenti apparentemente distanti dal “bel canto”, quali la pizza, Pinocchio, le porcellane Ginori e il telegrafo. L’evento è a cura di Rinascimento 2.0.

Una cordata di realtà locali ha reso possibile il Festival. Hanno dato il loro prezioso contributo: AF Sistemi, Chiastra e Pattera costruzioni, Continental semences, Europea Corradi Autoscuola, Ferrari Giuseppe Assicurazioni, Fontana Gabriele, Fornovo Gas, Modulcasa Line, Parma Is, Recs Architects, Wab.

Oltre agli artisti e alle artiste che si esibiranno nelle varie serate, ricordiamo gli organizzatori delle stesse: Centro Culturale Traversetolo, Bottega di Orfeo, Parma Brass – Arti e Suoni aps, Compagnia “Il Sogno” – Gianluca e Gabriele Camapnini, A.Vo.Pro.Ri.T. Traversetolo, Esplora Aps, Festival della Parola – Rinascimento 2.0.

L’ingresso è fino a esaurimento posti. I cancelli saranno aperti mezz’ora prima dello spettacolo; per i concerti a pagamento i cancelli saranno aperti un’ora prima dello spettacolo per consentire l’attività di bigliettazione. In caso di maltempo verrà comunicato se lo spettacolo sarà annullato oppure si terrà nella sala del consiglio comunale.

Info: tel. 0521 344583; www.comune.traversetolo.pr.it; o la pagina Facebook @ComuneDiTraversetolo.