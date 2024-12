Natale in Vetrina Crociata, associazioni in gara

Arriviamo alla fine del 2024 con Natale in Vetrina Crociata che ci vede sempre più partecipi all’interno della città con un concorso che unisce varie realtà nel sostenere il Parma, la squadra del cuore. In questa occasione, I Nostri Borghi insieme a Parma Calcio 1913, Ascom, Avis Comunale, Cerb Tardini, famiglia Marvasi, Ortopedia Baialuna, CSI, laboratorio Spallanzani, Galloni costruzioni e Radiologia Pasta augurano buon 2025 a tutti.

Proseguiamo con la descrizione delle vetrine, che sottolinea la creatività e l’impegno dei giovani partecipanti. Noi per Loro OdV, dal 1984 a favore dei giovani affetti da gravi malattie, espone nella propria sede di via Gramsci 9/1: «il Natale è rappresentato con un villaggio composto da diverse ambientazioni, con carillon, luci e movimenti. L’armonia dell’allestimento ci invita a sperare in una città sempre più operosa, dove regna l’aggregazione e dove batte forte il cuore crociato. Arriverà, infatti, Babbo Natale con il sacco colmo di regali tra cui maglie, sciarpe e cappelli del Parma Calcio. Nelle nostre vetrine arriva anche un trenino guidato da Babbo Natale che trasporta un albero addobbato esclusivamente con le creazioni manuali che fanno parte della nostra attività di raccolta fondi, segue un carico di cioccolata e cioccolatini».

Anche la cooperativa I Girasoli espone nella vetrina della propria sede, in via D’Azeglio 47E/F, ispirandosi al ritorno del Parma Calcio in serie A, con un testo dal titolo «Il cammino delle A»: «Quanta strada abbiamo fatto, accompagnando con passione la nostra squadra del cuore! Ad ogni passo una tappa importante, un sogno, un’emozione… l’Ammirazione per i nostri giocatori, l’Ambizione di puntare ai traguardi più alti, l’Armonia che si crea nel gruppo strada facendo, l’Attesa prima della partita, l’Amicizia che fa superare gli ostacoli, l’Accettazione dei momenti di fragilità, l’Attenzione ai dettagli, l’Arte di costruire insieme il gioco, l’Azione irresistibile, l’Allegria dopo la vittoria… questa strada è diventata la magica Avventura della promozione! Forza ParmA!».

Come da regolamento, in ogni vetrina non manca in bella vista la maglia bianco crociata del Parma Calcio 1913. La gallery fotografica sarà presto disponibile sul sito www.inostriborghi.it e sulla pagina Facebook dell’associazione per aiutarvi nel voto. Ricordiamo infine che i coupon per partecipare al concorso saranno pubblicati sulla Gazzetta di Parma ogni martedì e venerdì fino al 10 gennaio. Arrivederci al prossimo anno…