Novità per i servizi di Mobilità Sostenibile Condivisa in città

A partire dall’inizio del mese di novembre sarà attivo a Parma un nuovo servizio sperimentale integrato di micromobilità condivisa con più di 1.000 mezzi fra biciclette muscolari, biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici messi a disposizione degli utenti. I nuovi mezzi sostituiranno quelli attualmente presenti.

La flotta sarà costituita da 200 biciclette muscolari, 350 biciclette elettriche a pedalata assistita e 500 monopattini elettrici.

Viene quindi ampliata la flotta delle biciclette muscolari ed elettriche disponibili che da circa 400 veicoli attuali passa a 700 unità. Tutti i servizi di micromobilità condivisa (ad esclusione del car sharing) potranno quindi essere noleggiati con la sola applicazione per smartphone Ridemovi, con notevole vantaggio per gli utilizzatori.

Infomobility S.p.A., su incarico del Comune di Parma – a seguito delle indagini di mercato condotte in merito ai principali operatori economici che gestiscono servizi di micromobilità in sharing in Italia e all’estero – ha individuato e incaricato la società Ridemovi S.p.A. per la gestione del servizio sperimentale integrato di biciclette muscolari, biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici nel Comune di Parma.

L’innovativo servizio gestito dalla società Ridemovi S.p.A. sostituirà completamente il sistema di bike sharing con biciclette muscolari a postazioni fisse presente in città dal 2006 che verrà quindi dismesso alla fine dell’anno. Le nuove tecnologie permettono infatti oggi di gestire in modo efficiente il servizio di bike sharing senza il sistema delle colonnine fisse, che negli ultimi anni ha evidenziato criticità e malfunzionamenti con incremento del numero di furti e atti vandalici. Il nuovo servizio, gestito dalla società italiana leader nel settore della micromobilità, è già presente nelle città di Firenze, Bologna, Piacenza, Reggio Emilia, Imola e Cesena, dove sta riscuotendo un ottimo gradimento.

Parcheggio dei mezzi in centro storico

Al fine di garantire maggior ordine e decoro nel centro storico, gli utenti del servizio Ridemovi hanno l’obbligo di riconsegnare il veicolo al termine del noleggio nelle aree appositamente dedicate al rilascio e alla sosta pena il pagamento di una penale; queste aree saranno visibili dall’applicazione e contrassegnate da un perimetro sulla pavimentazione che le renderà facilmente individuabili.

Come funziona il servizio Ridemovi

Nell’area operativa di Parma, che comprende quasi tutto il territorio all’interno delle tangenziali, ad esclusione del centro storico, il sistema Ridemovi funziona a flusso libero, ossia il mezzo viene prelevato dove si trova e viene rilasciato, terminando il noleggio, in qualsiasi posto consentito dal codice della strada, ossia senza arrecare intralcio alla circolazione degli altri utenti della strada. Nell’area dove è ammesso il flusso libero esistono comunque aree parcheggio consigliate, che permettono agli utenti di ricevere un incentivo economico di 0,30 euro sull’utilizzo.

Utilizzare i veicoli in sharing Ridemovi è molto semplice: è necessario aver almeno sedici anni, si scarica l’app Ridemovi (per Android o iOS), ci si registra inserendo il numero di telefono e un metodo di pagamento valido (carta di credito/debito, google pay o apple pay) e successivamente tramite app è possibile individuare il mezzo più vicino o con le caratteristiche richieste. Scansionando il QR sul veicolo si preleva il mezzo dove si trova e lo si rilascia al termine del noleggio negli spazi consentiti. Con Ridemovi App è possibile verificare il tragitto, i km totali percorsi, e di aver terminato il noleggio correttamente.

Tariffe – Tutti i veicoli possono essere noleggiati pagando solo il tempo di utilizzo oppure acquistando pacchetti multicorse, o abbonamenti giornalieri, mensili e annuali, al fine di soddisfare le diverse esigenze dell’utenza.

Per il noleggio delle biciclette muscolari è stata definita una tariffa mensile di 9,99 euro e una tariffa annuale di 39,99 euro che permetteranno di utilizzare questi veicoli senza costi ulteriori fino a 30 minuti, più volte al giorno, come già avviene per l’attuale sistema. Questa formula è stata pensata per chi vive la città e ama muoversi in modo sostenibile senza limiti.