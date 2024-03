Nuovo regolamento comunale sulla partecipazione: la posizione della minoranza consiliare

I gruppi consiliari di minoranza hanno incontrato martedì 26 marzo alla Sala Civica del Bizzozero i coordinatori dei Consigli dei Cittadini Volontari (CCV) per discutere della nuova bozza di regolamento sulla partecipazione presentata dall’Amministrazione la settimana scorsa, dopo oltre un anno e mezzo di gestazione.

“Abbiamo voluto incontrare i cittadini volontari e i Coordinatori dei CCV – scrivono i firmatari della nota perché pensiamo che i primi a dover essere ascoltati quando si parla di partecipazione siano proprio loro, che per anni si sono impegnati in prima persona nei loro quartieri”.

“Abbiamo raccolto le molte sollecitazioni emerse, ma anche alcune perplessità e critiche che ci trovano d’accordo come, per esempio: la difficoltà a comprendere quale sarà il ruolo e il funzionamento concreto dei nuovi ‘Laboratori di quartiere’ che sostituiranno i CCV”.

“Sulla carta appaiono piuttosto fumosi; perché si è scelta la strada della partecipazione non elettiva eliminando l’elezione diretta dei cittadini volontari; il dubbio è che una piattaforma informatica anziché favorire la partecipazione possa invece aumentare ulteriormente la distanza tra i cittadini e l’amministrazione”.

“Non è mancata anche un’analisi franca e diretta sulle luci ed ombre che hanno accompagnato l’esperienza dei CCV di cui riteniamo sia necessario fare tesoro, pur riconoscendo la necessità di modifiche innovative rispetto al modello adottato dall’amministrazione Pizzarotti”.

“Ora rimaniamo in attesa di conoscere la data in cui l’amministrazione deciderà di portare al voto in Consiglio Comunale il nuovo regolamento sulla partecipazione e con esso anche le modifiche allo statuto del Comune che, dovendo recepire l’abolizione dei CCV e l’istituzione dei nuovi Laboratori di Quartiere, necessiterà di una maggioranza più ampia di quella attuale”.



Priamo Bocchi – Fratelli d’Italia

Serena Brandini – Azione

Laura Cavandoli – Lega

Enrico Ottolini – Europa Verde-Verdi-Possibile

Maria Federica Ubaldi – Civiltà Parmigiana

Pietro Vignali – Pietro Vignali Sindaco