Ospedale Maggiore: otto concerti per i pazienti oncologici

Orchestra Dedicata è un progetto di volontariato musicale fondata dal M. Daniele Ruzza che ha voluto dedicare, come dice il nome appunto, otto concerti ai pazienti del Day Hospital oncologico dell’Ospedale Maggiore di cui è direttore Marcello Tiseo.

Ogni concerto è stato pensato come una carezza in musica a pazienti, caregiver e ai professionisti con brani scelti accuratamente in base al messaggio che si vuole proporre.

Un progetto nuovo per l’area oncologica di Parma che verrà realizzato grazie al sostegno di donatori, aziende e privati, in collaborazione con Azienda ospedaliera, Fondazione Munus e Verso il Sereno.

Giovedì 5 dicembre 2024 ore 11.00

Sala Consiglio – palazzina Direzione

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Saranno presenti

Daniele Ruzza fondatore dell’Orchestra Dedicata

Massimo Fabi direttore generale Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e commissario straordinario Azienda Usl di Parma

Nunziata D’Abbiero, direttrice del Dipartimento Onco-Ematologico

Marcello Tiseo, direttore Oncologia Medica

Cecilia Greci vicepresidente di Fondazione MUNUS

Ester Bottazzi presidente Verso il Sereno