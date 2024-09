Parma Quality Restaurants, “Cena al Buio”: la serata che amplifica i sensi nell’approccio al cibo

Al Settembre Gastronomico il cibo non è solo oggetto di piacere e di incontro, ma diventa anche occasione per sensibilizzare il pubblico su temi importanti, come quello delle disabilità.

Sarà infatti la Cena al Buio, in programma martedì 17 settembre alle ore 20 nel Chiostro della Fontana del Complesso di San Paolo (vicolo delle Asse, 5 – Parma), a condurre i partecipanti in una serata dove udito, olfatto, tatto e gusto si amplificheranno per trovare un nuovo approccio al cibo e comprendere così cosa significa vivere il momento del pasto quando si è privati della vista.

La cena, realizzata dal Parma Quality Restaurants in collaborazione con Laboratorio Aperto, sarà vissuta dai partecipanti totalmente al buio, grazie all’utilizzo di apposite mascherine poste sugli occhi, che stimoleranno quindi a scoprire i piatti del menù – firmato dallo chef Filippo Cavalli del PQR – in modo solo all’apparenza giocoso, ma che invece aiuterà ad immedesimarsi nella quotidianità delle persone non vedenti, individuando quei piccoli gesti che tutti noi, nel nostro piccolo, possiamo fare per rendere più accessibile la vita di tutti.

L’evento sarà inoltre arricchito dal coinvolgimento dell’Associazione Real Eyes Sport, associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro, nata da un’idea di Daniele Cassioli, cieco dalla nascita per una retinite pigmentosa, pluripremiato campione mondiale ed europeo di sci nautico e membro del Consiglio Nazionale del CIP (Comitato Italiano Paralimpico), con obiettivi di promozione, organizzazione e supporto di attività sportive e sociali legate al mondo della disabilità e non, cui sarà devoluto parte dell’incasso della serata. Cassioli, ospite della cena, racconterà ai partecipanti la propria esperienza privata di uomo e sportivo, portando una testimonianza diretta dell’associazione da lui fondata.

Dopo il benvenuto iniziale, da assaporare a occhi aperti, il pubblico sarà accompagnato al tavolo per essere bendato, lasciandosi così andare ai propri sensi per catturare i rumori della sala, il tocco delle mani sul tavolo e nel piatto, gli odori dello spazio che ci circonda e il sapore finale delle diverse portate (“Formaggio” al forno, crema di verdure e dolce Parma; Sfoglia ripiena campagnola; Morbido alla frutta e padellata dell’orto; Ricordi dall’America al profumo di Sicilia), per una cena che saprà sicuramente emozionare e stimolare rinnovate riflessioni sul cibo.

Costo della cena 50 euro. Per partecipare occorre prenotare al link: https://www.laboratorioapertoparma.it/index.php/cena-al-buio/