Pedemontana, “Famiglie al Centro”: a giugno ultimi incontri e festa finale

Due appuntamenti per le neo o future mamme e festa finale per tutti i genitori. Con la fine delle scuole e l’inizio delle vacanze estive si concludono anche i percorsi di “Famiglie al Centro” con un arrivederci a settembre.

Un arrivederci pieno di entusiasmo, come i tanti neo e futuri genitori che, grazie a “Famiglie al Centro”, hanno avuto la possibilità di condividere dubbi, esperienze e confrontarsi con esperti in grado di fornire loro consigli e strumenti utili per vivere al meglio una nuova e intensa fase della vita, articolati nei quattro percorsi gratuiti organizzati dal Centro per le Famiglie in collaborazione con l’Ausl e finanziati con il Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Mamme al Centro”, “Papà al Centro”, “Genitori al Centro” e, novità di quest’anno, “Adulti di casa”, rivolto a nonne, nonni e tutti coloro che vivono sotto lo stesso tetto con bambini e bambine.

Il calendario di giugno propone gli ultimi due incontri di “Mamme al Centro”, sempre di giovedì, dalle 10 alle 12. Il primo, “Facciamo yoga con l’insegnate Lara Bulgarelli”, rientra nell’ambito del Progetto “Essere all’altezza” e si svolgerà il 6 giugno al Circolo ANSPI “La Ruota” a Lesignano de’ Bagni (Via Argini, 5). Il secondo e ultimo incontro “Parliamone tra mamme” sarà, invece, il 13 giugno al Parco Nevicati di Collecchio con le operatrici del Centro per le Famiglie. Tra i due appuntamenti di “Mamme al Centro”, più precisamente sabato 8 giugno dalle 10 alle 12 al Circolo del Casale a Casale di Felino (Via G. Bertani, 46), la grande festa finale di “Genitori al Centro”, ultima tappa di un viaggio che riprenderà a settembre.

Per prenotazioni e ulteriori informazioni sugli incontri occorre contattare il Centro per le Famiglie, telefonando allo 0521 331395 negli orari di apertura (Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8 alle 13, e il giovedì dalle 14 alle 17), oppure inviando una mail all’indirizzo famiglie@pedemontanasociale.pr.it.

I calendari degli appuntamenti sono disponibili anche sul sito internet www.unionepedemontana.pr.it e sulla pagina Facebook @CentroPerLeFamiglieDistrettoSudEst.