Podere Stuard: il 24 agosto torna a Parma il Festival del Pomodoro

Torna anche quest’anno il tradizionale Festival del Pomodoro, promosso dal Podere Stuard con il patrocinio del Comune di Parma, che celebra l’ortaggio simbolo dell’estate e la sua grande biodiversità.

L’appuntamento è sabato 24 agosto con l’inizio alle ore 9:00 in piazza Garibaldi a Parma, dove sarà allestita, per tutta la mattinata, la mostra pomologica con la quale i visitatori potranno conoscere le oltre centro varietà di pomodoro coltivate in azienda, grazie ai racconti degli agronomi Stuard e fare acquisti dell’amato ortaggio nel mercato a tema.

L’apertura della mostra sarà inoltre l’occasione per presentare il progetto “Maison Parma, il valore del territorio: la filiera del pomodoro e lo sviluppo sostenibile”, iniziativa di cooperazione internazionale coordinata dal Comune di Parma e finanziata dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, con l’obiettivo di creare una filiera sostenibile del pomodoro, favorendo sviluppo economico e sociale.

Nel pomeriggio il Festival prosegue direttamente all’Azienda Stuard (strada Madonna dell’Aiuto 7/A San Pancrazio), con ingresso libero.

Dalle 17:30 si potrà conoscere l’oro rosso attraverso la mostra della biodiversità, allestita sotto ai portici e partecipare al laboratorio di compostaggio con il Pop-up Van della Coop. Sociale Ecole.

Alle 19:00 spazio alle abilità del maestro di arte bianca, Gianluca Borlenghi (Panificio Borlenghi di Colorno), protagonista dello Show cooking in Rosso, arricchito anche dalla degustazione della passata realizzata nell’ambito del progetto Maison Parma.

Gran finale alle ore 20:00 quando si prenderà posto a tavola, al fresco del grande giardino, per la caratteristica Cena in Rosso che permetterà di gustare il pomodoro attraverso la creatività delle chef di Pasta Lab, che dall’antipasto al dessert, racconteranno l’ortaggio in gustose ricette.

Il menù prevedere: fantasia di Antipasti (bruschetta al pomodoro e basilico; pappa al pomodoro; insalata della biodiversità) accompagnati dal pane e sfizi al pomodoro realizzata da Borlenghi; Gnocchi alla sorrentina; Dessert con la crostata di marmellata ai pomodori verdi e zenzero (costo della cena 25 eruro a persona). Per partecipare alla cena occorre prenotare al tel. 0521 1812735 oppure inviare mail a commercio.podere@stuard.it

L’iniziativa è supportata da Fiab Parma, grazie alla quale è stato individuato un percorso alternativo alla via Emilia, attraverso vie secondarie, che permettono di raggiungere facilmente l’Azienda Agraria Stuard anche in bicicletta, incentivando la scelta di una mobilità sostenibile.