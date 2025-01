Ponte Colorno-Casalmaggiore, Cavandoli (Lega): “Nuovi ritardi in progettazione, Provincia impegnata solo a parole”

“Ho letto con stupore le dichiarazioni con cui il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda annuncia nuovi ritardi sulle progettazioni del nuovo ponte tra Colorno e Casalmaggiore.

La Provincia avrebbe dovuto presentare il progetto di fattibilità prima della scorsa estate e solo ora Fadda annuncia che i sondaggi nell’alveo del fiume, necessari per la progettazione delle fondazioni del ponte, non si concluderanno prima dell’estate del 2025.

Ricordo che è stata la Lega a fare inserire il ponte di Colorno-Casalmaggiore nel contratto di programma Mit-Anas 2021-2025 grazie a un mio interessamento con la Regione Lombardia, mentre la Regione Emilia-Romagna non considerava l’opera come prioritaria.

Ora la provincia di Parma fa il paio con la Regione annunciando un nuovo ritardo assolutamente non previsto e, ironia della sorte, a farlo è un presidente della bassa che, da sindaco di Torrile con lavoro a Casalmaggiore, percorre abitualmente quella tratta e che mi aveva personalmente promesso celerità.

La riapertura del 2019 dopo la ristrutturazione assicurava una ‘garanzia’ di vita di quel ponte di 10 anni, siamo cioè nel sesto anno utile senza che ancora niente sia stato fatto.

La Lega, grazie a miei interventi in sede legislativa, ha sbloccato e più volte rinnovato i fondi per la progettazione dell’opera, a testimonianza dell’attenzione che riserva alle infrastrutture e alla viabilità del nostro territorio. Ci auguriamo che la provincia smetta di rimandare, assicuri la necessaria attenzione e faccia la sua parte perché al momento l’impegno per il nuovo ponte di Colorno si ferma alle parole”.

Così Laura Cavandoli deputata della Lega eletta a Parma.