Potere al Popolo Fidenza, “Coltiviamo l’abitare. Fermiamo il consumo di suolo”: incontro al circolo ex Macello

Venerdì 1 marzo, alle 18, presso il circolo ex Macello, via Mazzini 3 (Fidenza), Potere al Popolo Fidenza presenta l’evento “Coltiviamo l’abitare. Fermiamo il consumo di suolo”.

Il territorio della provincia di Parma, secondo il recente rapporto ISPRA, è ai primi posti in Italia per il consumo di suolo, in gran parte a seguito di nuove edificazioni di infrastrutture della logistica. Il territorio di Fidenza non è immune da questa dinamica: il Piano Urbanistico Generale (PUG) in discussione prevede l’occupazione di tutti gli spazi ancora disponibili, dentro e fuori il centro storico, quali l’allargamento del Fidenza Village e la costruzione di un nuovo centro commerciale. Quali sono gli effetti di queste scelte sul tessuto sociale cittadino, oltre che sull’ambiente? Quali alternative potrebbero esserci?

Ne parliamo venerdì 1 marzo, alle 18, presso il circolo Ex Macello di Fidenza (via Mazzini 3) con Ilaria Boniburini, urbanista. Introduce e modera l’incontro Marco Romeo, di Potere al Popolo Fidenza.

Al termine dell’incontro, momento informale di condivisione e aperitivo