Premio Anna Mattioli: Parma sbarca in Laguna

Con il Premio Anna Mattioli, il Parma Film Festival ha indetto un concorso nazionale per giovani autori di cortometraggi, documentari, audiovisivi, avente per tema la cura di bambini e ragazzi, soprattutto quelli più fragili, per disabilità, deficit cognitivo, emarginazione sociale, che rappresentano le radici sociali più vulnerabili di cui si occupa la Fondazione Anna Mattioli, alla memoria della quale il premio è dedicato.

Filiberto Molossi, giornalista e critico cinematografico e membro del comitato direttivo del Parma Film Festival, presente all’evento, ha così dichiarato: “Il Parma Film Festival ha accolto con felicità la possibilità di dedicare un concorso ad un tema così importante ed urgente che permetterà ai giovani autori di misurarsi con immagini che curano e parole che leniscono, restituendo uno sguardo a chi non è mai visto”.

Carlo Brancaleoni, membro della giuria qualificata che valuterà le opere in concorso, forte di oltre venti anni di esperienza nella produzione cinematografica, ha dichiarato, al suo arrivo a Venezia, durante l’81^ Mostra d’Arte Cinematografica: “Mi sento onorato di essere parte attiva del progetto della Fondazione Anna Mattioli, mi fa piacere contribuire a riconoscere il valore di storie spesso trascurate e a premiare la capacità di trasmettere, con il sapiente uso della videocamera, emozioni che arrivano dritte al cuore”.

“Anna Mattioli amava molto il cinema e le sarebbe tanto piaciuto essere oggi a Venezia in occasione della Mostra: con grande emozione ricevo a suo nome questo attestato del nostro impegno sociale collegato all’arte audiovisiva – dice Roberto Pagliuca, Presidente della Fondazione Anna Mattioli e anche lui membro della giuria del concorso. Di questo risultato ringrazio gli organizzatori dell’XI^ edizione dello Starlight International Cinema Award, la Città e il Film Festival di Parma che hanno condiviso e promosso la nostra idea, la Regione Emilia Romagna e la SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori che ci hanno anch’essi riconosciuto il patrocinio, e soprattutto il numero crescente dei sostenitori delle nostre attività di cura dei minori, in cui ci impegniamo con passione e pragmatica operosità, com’era nello stile di Anna e com’è in ogni giorno del nostro lavoro, per contribuire a progettare il futuro delle giovani generazioni su più solide fondamenta”.

C’è tempo fino al 30 settembre per partecipare al concorso: informazioni e regolamento disponibili sul sito della Fondazione Anna Mattioli www.fondazioneannamattioli.it e del Parma Film Festival https://www.parmafilmfestival.it/premio-anna-mattioli/