Presentato in Pilotta il progetto “A scuola nei musei: dalla preistoria all’età moderna” 

Anche per l’anno scolastico 2024-2025, grazie all’impegno di Fondazione Cariparma, in collaborazione con il Complesso Monumentale della Pilotta, torna il progetto didattico “A scuola nei musei: dalla preistoria all’età moderna“, rivolto a tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado di Parma e Provincia, a partire dalla Scuola dell’Infanzia. In particolare, l’impegno di Fondazione Cariparma, quest’anno, permetterà di ampliare il progetto e accogliere un maggior numero di studenti del territorio.

L’intero progetto è stato anticipato dai percorsi didattici dedicati alla mostra Il Pinocchio d’artista di Mimmo Paladino. Tra schizzi, parole e note allestita a Palazzo Bossi Bacchi che rimarrà aperta fino al 22 dicembre 2024. L’esposizione prende spunto dalle 26 tavole del Libro d’Artista Il Pinocchio di Mimmo Paladino, appartenente alla collezione Mingardi di Fondazione Cariparma, accanto alle quali sono esposte una quarantina di edizioni del romanzo di Collodi stampate in Italia dall’inizio del ‘900 ai giorni nostri e conservate nella Biblioteca di Busseto di Fondazione Cariparma; l’ultima parte della mostra è dedicata ai burattini robotizzati del progetto Pinocchio all’opera, ideato e promosso da Fondazione Nazionale Carlo Collodi con Sinapsi Group: una serie di Pinocchio in legno realizzati dall’artista Mauro Olivotto, in arte “Lampo”, che rappresentano tutti i personaggi che ruotano intorno al mondo della lirica: compositori, cantanti, maestranze che lavorano dietro le quinte e tutti i maestri dell’orchestra. Alcune delle sculture, robotizzate ad opera della Scuola di Robotica di Genova, si muovono e suonano arie tratte dalle più celebri opere del repertorio verdiano.

La proposta si arricchisce, inoltre, di percorsi didattici dedicati alle mostre presenti in Pilotta: Non solo carta bianca – Supporti speciali di stampa in quattro secoli di tipografia nelle collezioni della Biblioteca Palatina, che rimarrà aperta al pubblico dal 16 novembre 2024 al 26 gennaio 2025, a cura di Fondazione Museo Bodoniano, e Le legature del XV e XVI secolo della Biblioteca Palatina, a cura della Biblioteca Palatina, disponibile a partire dal 1 ° febbraio 2025. Entrambe le esposizioni saranno allestite nello spazio della Galleria Petitot della Biblioteca.

Il progetto “A Scuola nei Musei: dalla Preistoria all’Età Moderna”, inoltre, propone le tematiche ormai consolidate nel mondo della scuola che, grazie alla costante collaborazione di numerosi musei della città e del territorio, vogliono avvicinare i giovani fruitori alla storia, all’archeologia e all’arte immergendosi nel patrimonio che li circonda. Una sinergia, quindi, tra scuola, territorio e museo che è in grado di offrire un valore aggiunto al sistema educativo e alla programmazione didattica normalmente offerta.

Si confermano come luoghi culturali di accoglienza dei percorsi didattici Palazzo Bossi Bocchi, i musei del Complesso Monumentale della Pilotta, il Museo Glauco Lombardi, il Museo Diocesano con Duomo e Battistero, il Teatro Regio, il Museo d’Arte Cinese ed Etnografico e, novità di quest’anno, il Castello di Torrechiara e l’Area Archeologica di Veleia.

“Una felice collaborazione, quella tra Fondazione Cariparma e il Complesso Monumentale della Pilotta che anche quest’anno si rinnova all’insegna dell’apertura del mondo dell’arte, della storia e della conoscenza ai più piccoli. Grazie all’esperienza, alle competenze e soprattutto alla passione delle operatrici di didattica museale e dei docenti coinvolti, “A scuola nei musei” risulta essere oggi una proposta di ormai comprovato valore e qualità per gli istituti scolastici del territorio ed è per questo che abbiamo deciso di potenziare l’intero progetto in modo che riesca a coinvolgere quanti più studenti possibile, di tutte le età e da tutto il territorio di Parma e provincia. Crediamo fortemente nel potere della conoscenza, del sapere e della cultura come mezzi promotori di inclusione sociale e di elevazione intellettuale, elementi che non possono mancare nel percorso formativo dei giovani di oggi”. Ha dichiarato Antonio Lunardini – Direttore generale di Fondazione Cariparma.

“È un grande piacere per noi, come Complesso monumentale della Pilotta, accogliere nei nostri istituti i giovani studenti che, con entusiasmo e partecipazione, prenderanno parte alle attività didattiche di “A scuola nei musei”. La vocazione educativa del museo diventa sostanzialmente apertura verso i giovani, con la volontà di renderli partecipi. L’iniziativa, grazie al fondamentale sostegno di Fondazione Cariparma, quest’anno si amplia ulteriormente, aprendosi a un numero ancora più elevato di partecipanti e confermandosi tra i migliori esempi di collaborazione tra scuola, privati e museo. La proposta didattica inoltre abbraccia da quest’anno anche altri due luoghi di grande valore, quali il Castello di Torrechiara e il Parco archeologico e Antiquarium di Veleia, ora parte del sistema museale della Pilotta. È bello pensare che le nuove generazioni possano crescere anche un po’ nei nostri musei ed è sempre motivo d’orgoglio”. Ha aggiunto Stefano L’Occaso, Direttore del Complesso monumentale della Pilotta.

Fondazione Cariparma sostiene economicamente l’attività̀, con l’intento di favorire il massimo accesso e il diritto alla conoscenza. Artificio Società̀ Cooperativa cura lo svolgimento dell’attività̀ didattica e gestisce la segreteria organizzativa.

Il progetto “A scuola nei musei” è dedicato alla memoria della Prof.ssa Anna Maria Bilzi, stimata insegnante presso le scuole superiori di Parma, che ha indicato Fondazione Cariparma quale ente beneficiario della sua eredità affinché il lascito da lei effettuato fosse destinato alla promozione di attività culturali espressamente rivolte ai giovani.

